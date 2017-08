Dastis i la seva família utilitzen l'ambaixada a Equador com a residència durant les vacances

El problema escandalós és els sous astronomics que cobren els ambaixadors i personal adscrit a les ambaixades. Sabieu que, per exemple, l'ambaixador espanyol a Grècia cobra 25.000 euros al mes i, excepte alguna recepció oficial de tant en tant, no fa absolutament res en tot el dia? L'agregat cultural, 17.000 euros al mes, el cap de protocol, 14.000 (per a dir com han de seure quan hi ha un sopar a l'ambaixada), etc.



El que és intolerable es aixó, i no si el ministre tal o qual utilitza l'ambaixada per a no pagar hotel (que per descomptat també és indignant).



Qualsevol ambaixada espanyola gasta com mil vegades més que les delegacions comercials que té la Generalitat per a ajudar l'empresariat català (perquè si en una ambaixada espanyola o consulat et presentes com a empresari català es neguen a ajudar-te), i en aquestes delegacions sí que treballen.



I encara hem d'aguantar els espanyols dient que "el Mas se lo gasta todo en embajadas", i dels 25.000 euros al mes de l'ambaixador espanyol a Grècia no diuen res.