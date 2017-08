Almenys 300 morts a Sierra Leone per una allau a causa de les intenses pluges

Freetown, a prop d'on ha tingut lloc l'allau, capital de Sierra Leone Foto: Google Maps

Scores feared dead after a mudslide near Sierra Leone's capital, Freetownhttps://t.co/zFQ32OhJHw pic.twitter.com/n2O1yNdxlZ — BBC News (World) (@BBCWorld) 14 d’agost de 2017

Almenys 300 persones han mort a causa del despreniment de terreny que s'ha produït aquest dilluns en una localitat propera a Freetown per les intenses pluges que s'han registrat aquests dies a Sierra Leone, segons ha informat Creu Roja. Les autoritats creuen que la xifra de morts pot augmentar en les properes hores.El portaveu de Creu Roja Abu Bakarr Tarawallie ha explicat a Reuters per telèfon que fins ara han arribat 179 cadàvers al dipòsit de cadàvers de Sierra Leone procedents de Regent, on s'ha produït l'allau. Tarawallie ha advertit que el nombre de víctimes mortals podria augmentar.El vicepresident de Sierra Leone, Victor Foh, ja havia avisat que era "probable" que centenars de persones haguessin mort en quedar soterrades. De fet, balanços no confirmats elevarien la xifra a 200. "El desastre és tan greu que jo mateix estic destrossat", ha confessat Foh a Reuters.Foh ha explicat que a Regent hi havia molts edificis que s'havien construït de forma il·legal, és a dir, sense comptar amb els permisos necessaris. "Estem intentant acordonar la zona i evacuar la gent", ha indicat.Les imatges difoses per xarxes socials mostren habitants de Freetown i els seus voltants caminant pels carrers amb l'aigua a l'altura de la cintura.

