​Airbnb compleix amb Colau i retira 1.000 pisos turístics il·legals en un mes

Un porter d'un edifici on hi ha un pis turístic. Foto: Adrià Costa

Airbnb ha complert amb el govern d'Ada Colau i la plataforma ja ha retirat del seu lloc web un miler de pisos turístics il·legals de Barcelona. L'executiu li havia exigit que deixés d'anunciar-los abans de finals d'agost. L'Ajuntament ha comprovat que la retirada s'ha fet efectiva, cosa que, segons l'alcaldessa accidental i tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, "confirma la bona predisposició de complir la legalitat" per part d'Airbnb.L'anunci suposa un punt d'inflexió en la batalla de Colau contra l'oferta il·legal, i en concret per evitar que Airbnb la promocioni, i arriba quan es compleix un any del pla de xoc municipal per fer-hi front . Sanz ha explicat que ara l'objectiu és que, a partir del setembre, la col·laboració sigui "molt més fluida" per acabar amb l'oferta d'apartaments sense llicència i que les plataformes creïn un programari que impedeixi anunciar els que no en tenen.El govern municipal havia arribat a destapar que un directiu d'Airbnb havia rellogat un pis a turistes il·legalment per pressionar l'empresa, però ara han començat a entendre's i col·laborar. No obstant això, encara queda molt de camí per recórrer, i és que la tinent d'alcalde calcula que a la capital catalana encara queden "entre 5.000 i 6.000" apartaments turístics il·legals. El govern assegura que el nombre va a la baixa per les mesures que ha engegat. "Quan vam arribar estàvem parlant de més de 7.000 o 8.000", ha dit.El 15% de l'oferta il·legal són "relloguers", ha subratllat Sanz. Era una pràctica coneguda, però es va revelar que no era anecdòtica quan Montse Pérez va destapar el juny que havia hagut d'"ocupar" el seu pis de la Barceloneta per recuperar-lo, perquè el seu inquilí l'estava rellogant a través d'Airbnb . Segons Sanz, ho solen fer persones organitzades "per lucre i negoci", i ha criticat que amb aquesta pràctica "s'està especulant amb els habitatges". Quan algú relloga diversos pisos, segons Sanz, especula "de forma plenament conscient".La posada en marxa del pla de xoc i el posterior pacte amb ERC per aprovar el pla d'allotjaments turístics (PEUAT) han implicat que a hores d'ara ja actuïn 80 persones entre inspectors i visualitzadors, que és el personal que rastreja els il·legals –la intenció és que el 2018 siguin 110 en total-. En un any s'han dictat 2.332 ordres de cessament a pisos que operaven sense disposar de llicència, dels quals 744 han acatat l'ordre, i s'han dictat 145 precintes. En total s'han obert 6.197 expedients disciplinaris a pisos irregulars, dels quals 3.473 són sancionadors.En opinió de la responsable d'Urbanisme, el pla de xoc era "absolutament necessari", i considera que "demostra que aquest govern està fent el que no s'havia fet mai a Barcelona" en relació a la lluita contra els pisos turístics sense llicència. Les xifres d'un sol any doblen les de la tasca municipal de dos anys i mig anteriors –gener del 2014-juny 2016-, i que corresponen al final del mandat de Xavier Trias i el principi del de Colau: es van obrir 3.236 expedients, dels quals 1.279 eren sancionadors, i es van dictar 903 ordres de cessament.Els visualitzadors s'han doblat des del maig, i ara són 40. En tres mesos han realitzat 3.300 recerques a Internet d'anuncis de pisos sense número de llicència, i a partir d'això han fet 1.157 visualitzacions a peu de carrer que han permès identificar 630 apartaments il·legals. L'Ajuntament dicta ordres de cessament i expedients sancionadors de 60.000 euros per operar sense permisos. A més, s'ha detectat 353 que en tenen però no compleixen l'obligació de publicar el número de registre en els seus anuncis, i s'enfronten a una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament també va posar en marxa el juliol de l'any passat un web per delatar els pisos il·legals , a través del qual ha rebut 3.059 queixes i reclamacions. S'hi sumen 1.116 trucades rebudes als telèfons municipals i 257 comunicacions més per la resta de canals, que sumen un total de 4.432 comunicacions. A partir d'elles el consistori treballa per analitzar si els pisos informats no tenen llicència. D'altra banda, ha constatat que el districte de Sant Martí s'ha consolidat com el tercer amb més pisos il·legals, després de Ciutat Vella i l'Eixample.

