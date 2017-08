Catorze detinguts per explotar sexualment transsexuals a Barcelona i Palma

La policia espanyola ha detingut catorze persones per explotar sexualment transsexuals a Barcelona i Palma i ha alliberat 24 víctimes que vivien en condicions infrahumanes en pisos, des d'on havien d'estar disponibles les 24 hores del dia per als clients, a qui també oferien drogues.Segons fonts policials, els detinguts els finançaven les despeses dels viatges, implants de pit i els prometien unes condicions que quan arribaven a l'Estat no es complien, ja que l'organització els retirava el passaport i, sota amenaces, els feien saldar un deute de 15.000 euros obligant-los a prostituir-se.Les víctimes eren captades per la responsable de l'organització en certàmens 'Miss Trans', que se celebra a Veneçuela. Els detinguts formaven part d'un entramat de tres organitzacions, una dedicada a la captació i trasllat de les víctimes i les altres dues a la seva explotació sexual.Les investigacions policials van permetre als agents establir l'estructura de l'entramat criminal. Els dos grups intervinguts a Barcelona i Palma explotaven sexualment els transsexuals i una tercera les captava a Veneçuela. La líder de l'organització convencia homosexuals i transsexuals perquè es desplacessin fins a l'Estat i els mostrava propietats i els prometia prosperar econòmicament.Les víctimes sabien que haurien d'exercir la prostitució però en arribar es van trobar que les condicions eren unes altres i que els retiraven la documentació i havien de saldar el deute econòmic. Des del primer moment, s'havien de prostituir en pisos i eren obligades a tornar els diners de forma periòdica. A més, sovint els castigaven incrementant el deute inicial amb l'organització.Un dels grups estava dirigit per un ciutadà italià i un altre espanyol i explotaven les víctimes en un pis de Barcelona. Els quatre encarregats del local controlaven l'explotació sexual i el cobrament i sortides de les víctimes i participaven directament en la promoció i consum de fàrmacs, com viagra i similars, i de substàncies estupefaents entre els clients. Entre els rols que desenvolupaven, hi havia la figura del 'taxista' o persona de confiança, que traslladava les víctimes a hotels i domicilis de clients.D'altra banda, cada una de les víctimes generava uns beneficis de 4.000 euros mensuals als seus proxenetes. Amb la resta dels diners, havien de pagar el deute, les despeses i les multes, el què les obligava a viure en situació d'explotació.Finalment, el darrer grup es trobava a Palma, on dos encarregats controlaven un altre pis on s'explotava a les transsexuals. També s'hi subministrava droga i fàrmacs i un cop obtingut els diners se'ls ingressava en comptes bancaries de la líder de l'organització.Les víctimes vivien en condicions insalubres en habitacions plenes de lliteres sense amb prou feines espai per caminar, amb brossa i humitats a les parets, entre d'altres. La policia estima que els beneficis dels investigats per aquesta xarxa superava el milió d'euros en cinc anys.En els registres a Barcelona i Mallorca, s'han intervingut més de 3.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, drogues d'abús i fàrmacs de diverses marques, instruments per elaborar les dosis de les drogues i diversa documentació.

