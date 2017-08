Manel completa el cartell de l'Acústica de Figueres amb un concert sorpresa

Manel, al Primavera Sound Foto: José Manuel Gutiérrez

Manel serà el "concert sorpresa" de l'edició 2017 de l'Acústica de Figueres. L'organització del festival, tal com avisava en la presentació del cartell, preveia una edició amb moltes sorpreses. A més, amb aquest anunci, l'Acústica permetrà gaudir d'un concert dels barcelonins i d'Els Amics dels Arts en un mateix lloc i espai per segona vegada en la història de la música catalana.Tots dos grups, que actuaran el 2 de setembre, compartiran l'escenari de la Rambla de Figueres encara que en hores diferents. De fet, mentre que Manel presentarà el seu nou album Jo competeixo a les onze de la nit, Els Amics dels Arts tenen previst actuar a la una de la matinada. Pels de Guillem Gisbert aquesta és la primera vegada que oferiran un concert de manera gratuïta tot i haver figurat quatre vegades al cartell de l'esdeveniment.A més de Manel i Els Amics dels Arts, el festival també comptarà amb les actuacions de Txarango, Beu, C. Tangana, Zoo, Blaumut, La Iaia, Gertrudis, Ítaca Band i el duo Rosalia & Refree, que protagonitzaran el concert inaugural. Entre els emergents, destaca la presència de Maria Arnal i Marcel Bagés, Bad Gyal, Gemma Humet, Pavvla, Maïa Vidal, Lakaste, Donallop i Maria Jacob.L'organització del festival considera la seva propera edició, que transcorrerà entre el dijous 31 d'agost i el diumenge 3 de setembre, com "una de les més dolces de la seva trajectòria", després d'acollir l'any passat a 100.000 espectadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)