El Big Ben quedarà en silenci

La campana principal del Big Ben, la famosa torre del rellotge del Parlament britànic, deixarà de sonar a partir del 21 d'agost i no reprendrà les seves campanades fins al 2021 per tasques de restauració, segons ha informat la Cambra dels comuns aquest dilluns."La sèrie de treballs que es realitzaran ajudaran a salvaguardar el rellotge a llarg termini, així com protegir i preservar la seva casa, l'Elizabeth Tower", ha assegurat Steve Jaggs, guardià del rellotge del Big Ben.Els martells de la torre, que han fet sonar la campana de 13,7 tones cada hora durant els últims 157 anys, es bloquejaran i es desconnectaran del rellotge, encara que la gran campana sonarà en dates assenyalades com ara cap d'any. Totes les altres campanes, que sonen cada 15 minuts, també quedaran "silenciades" durant els propers quatre anys.L'Elizabeth Tower, igualment coneguda com a Big Ben, de 96 metres d'altura, també es restaurarà en un treball de renovació més ampli.Com a part d'aquests treballs, el rellotge es desmuntarà i cada peça s'examinarà i es restaurarà. Les quatre esferes del rellotge es netejaran i es repararan, es renovarà la seva estructura de ferro colat i se substituiran les manetes.Sempre hi haurà un rellotge visible en funcionament a la torre, però mostrarà l'hora en silenci, funcionant gràcies a un motor elèctric fins que es reinstal·li el mecanisme original del rellotge.El Palau de Westminster, seu del Parlament britànic a la vora del riu Tàmesi, és Patrimoni Mundial i un gran atractiu turístic. Jaggs, guardià del rellotge del Big Ben, ha animat els parlamentaris i la resta de treballadors a reunir-se aquest dilluns prop de la plaça del Parlament per escoltar les últimes campanades que emetrà.

