Els treballadors d'Eulen presenten una denúncia per les «pressions» de la Guàrdia Civil

Nou capítol en el conflicte de la vaga del Prat. Els treballadors d'Eulen han presentat aquest matí tres denúncies a Inspecció de Treball. En una d'elles, els vigilants de seguretat denuncien suposades "pressions" de la Guàrdia Civil. El portaveu del comitè de vaga, José Carlos Giménez, ha explicat aque la benemèrita pressiona els treballadors fins al punt que ahir una de les vigilants va patir un atac d'ansietat. Els agents desplegats a l'aeroport vetllen perquè es respectin els serveis mínims, però els treballadors creuen que estan excedint les seves responsabilitats i alerten que no toleraran que es vulneri el seu dret de vaga. De moment, la seva presència ha fet que les cues es redueixin notablement.Els vigilants també han denunciat que l'empresa no respecta la paritat. Segons Giménez, el nombre de treballadors homes és molt superior i això implica que, perquè sempre hi hagi alguna dona als filtres de seguretat, elles hagin de suportar més càrrega de feina i no puguin anar, per exemple, al lavabo.En tercer lloc, els treballadors també denuncien que l'empresa no dona baixes per embaràs "fins a la setmana 26 o, fins i tot, la 32" i critiquen que això ha provocat durant els últims anys "diversos avortaments". Giménez explica que la feina que fan les vigilants les obliga a ajupir-se i estar a la gatzoneta, uns moviments que "poden provocar el despenjament del fetus". A més, asseguren que aquesta feina, i més en un nivell 4 d'alerta terrorista, els exposa a certs "perills" als quals les dones embarassades no s'haurien d'arriscar.Aquesta reivindicació històrica ve de lluny, però els treballadors afirmen que la mútua asseguradora anterior va accedir a concedir la baixa en el moment en el qual una treballadora es quedava embarassada. Ara mateix, hi ha una vigilant embarassada a la qual li han denegat la baixa pel "perill d'avortament" que al·lega però, de moment, continua de baixa per estrès.

