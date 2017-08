Fachin certifica que serà la militància catalana de Podem qui fixi posició respecte l'1-O

Albano Dante Fachin, a Els Matins. Foto: TV3

El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha defensat aquest dilluns que "la gent que fa l'organització dia a dia és la que té l'última paraula" sobre la posició de la formació davant el referèndum de l'1 d'octubre. "El que decideixen els militants és el que s'ha de fer", ha afirmat en una entrevista a "Els matins" de TV3 en preguntar-li per la posició de la direcció estatal de Podem, diferent de la del partit a Catalunya sobre la qüestió. Un fet que ha contribuït a tensar les relacions entre Fachin i dirigents espanyols com el mateix Pablo Iglesias, que li va demanar que dimitís , igual que el també fundador del partit Juan Carlos Monedero Així mateix, el dirigent català ha recordat que es va consultar les seves bases sobre si havien de participar en el referèndum a través dels seus cercles i que "una àmplia majoria va dir que no es pot donar l'esquena al que passi l'1 d'octubre".També ha rebutjat que pugui ser apartat de la secretaria general de Podem per les seves discrepàncies, a les quals s'ha referit com a matisos, amb la direcció estatal: "Seria contraproduent apartar la direcció i tornar a convocar unes primàries". "En els cercles de Podem la gent va enviar el missatge que no som independentistes, no compartim el projecte de Junts pel Sí, però sí compartim de fons que han de ser els catalans els qui decideixin", ha explicat, encara que ha expressat dubtes sobre com el Govern convocarà i organitzarà la votació.Així, ha criticat que els independentistes no aclareixin com es tramitarà la llei del referèndum -que no està inclosa en l'ordre del dia del proper ple del Parlament-, encara que ha dit entendre que "el Govern està maniobrant per poder seguir sense riscos" perquè el govern central està expectant als moviments que es fan des de la Generalitat.D'aquesta manera, Fachin ha assegurat que el seu grup parlamentari, Catalunya Sí Que Es Pot, haurà de debatre quina posició adopta si la llei arriba en el ple perquè "la posició que pot tenir Podem o EUiA no és la que pot tenir ICV", que són els partits que integren la coalició. "Els integrants de Catalunya Sí Que Es Pot haurem d'interpretar el que diu el programa davant una situació molt concreta", ha asseverat, ja que el document amb el qual es van presentar a les eleccions parla de no sotmetre's a cap marc d'una manera molt inconcreta, ha detallat.

