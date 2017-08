Guia per no perdre's aquesta setmana a Gràcia

El got reutilitzable es ven a 1 euro i es pot retornar. Foto: @festagracia

Els carrers guarnits estan tancats al trànsit i hi ha més restriccions per activitats puntuals, o sigui que la millor manera d'arribar a Gràcia és amb transport públic i desplaçar-se a peu. El metro obre tota la nit el divendres i el dissabte, i hi ha tres estacions que porten al barri: Fontana (línia 3), Diagonal (L3 i L5) i Joanic (L4). Algunes línies d'autobús, com les que passen pel carrer Gran (com el V17, 22 i 24), poden desviar el seu recorregut. Aquesta via es talla al trànsit aquest dimarts i el cap de setmana de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h, i el dilluns només a la tarda.L'Ajuntament demana que, davant de qualsevol incidència, es contacti amb els cossos de seguretat (el telèfon d'emergències és el 112) o qualsevol membre de l'organització dels carrers i espais de la festa. Per minimitzar les aglomeracions, l'organització pot obligar a seguir un itinerari predeterminat per visitar els carrers. S'ha habilitat un estand informatiu i d'atenció per a agressions masclistes i LGTBIfòbiques a la plaça de la Revolució. Les begudes se serveixen en gots de plàstic reutilitzables que costen 1 euro i que es poden retornar.