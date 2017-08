Foment, Govern i Ajuntament: així creuen que s'ha d'actuar davant la vaga del Prat

El “no” definitiu dels vigilants de seguretat del Prat a la proposta de la Generalitat ha abocat el conflicte a un horitzó ple d’incògnites. Coincidint amb el primer dia de vaga indefinida, aquesta tarda hi ha convocada una nova reunió per mirar de trobar solucions a un conflicte cada cop més enquistats, i pel qual cada administració té solucions diferents. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar aquest diumenge que havia començat a buscar un “àrbitre de prestigi” pel laude d’obligat compliment que té previst aplicar.Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reclamat que es convoqui un Consell de Ministres d’urgència perquè aquesta mateixa setmana es decreti el laude arbitral. Rull creu que si “es reuneixen molt ràpid per altres coses, doncs que es reuneixin per fer això que va en benefici dela resolució d’aquest conflicte a l’aeroport”. Tot i que a Rull li agradaria “arribar a una situació d’acord ordinari”, ha admès que dubta “basant” que això es pugui aconseguir. El conseller ha aprofitat per criticar a l’Estat, que “ha actuat molt tard” i que no era conscient que això “no era un conflicte d’una empresa privada amb els seus treballadors, sinó que tenia una trascendència de caràcter públic”.Molt allunyat de la posició del Govern i de Foment es troba el govern Colau. L'alcaldessa accidental de Barcelona i tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, discrepa de les receptes que planteja Foment per posar fi al conflicte. En declaracions als mitjans, Sanz ha defensat que un laude d'obligatori compliment "no seria la solució que requereix el conflicte", i ha insistit en el fet que aquesta via "resol una vaga, però no resol el problema, que és el model" d'externalització de serveis públics. En la seva opinió, és "fonamental" que el Ministeri, Aena i Eulen facin tots els esforços per arribar a una solució definitiva.El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha reiterat que els agents de la Guàrdia Civil que s’han afegit al control de seguretat de l’Aeroport del Prat no estan substituint els treballadors d’Eulen en vaga sinó que estan treballant per garantir la seguretat dels ciutadans i evitar les aglomeracions que podia suposar la vaga. Per tant, ha assegurat que no s’està vulnerant el dret de vaga. En una entrevista a Onda Cero, De la Serna ha destacat que si les parts en conflicte, empresa i treballadors, no arriben a un acord els propers dies, el govern espanyol haurà d’establir un àrbitre i atorgar-li uns dies per fer una proposta.Per De la Serna, la Guàrdia Civil podrà estar a l’aeroport del Prat fins que s’arribi a un acord entre les parts involucrades i ha recalcat que el govern espanyol no pot entrar on no té competeixes. Tot i això, ha assegurat "màxima col·laboració" entre les administracions per a que totes les mesures tinguin "efectivitat". Per això, assegura que posarà a disposició de la Generalitat tota la informació i tota la voluntat de treballar conjuntament.En aquest sentit, De la Serna ha explicat que encara no hi ha cap data per reunir el consell de ministres i ha detallat que s’està treballant a la fase prèvia. De moment, ha dit el ministre, cal evitar qualsevol situació de caos a l’aeroport i evitar el col·lapse. Per a De la Serna, el problema al Prat podria derivar en un problema de seguretat nacional. Pel ministre, cal que ni espanyols ni turistes tinguin problemes a l’aeroport, i ha lamentat que tota la situació suposa dany econòmic i de reputació. També ha afegit que el procés sobiranista també té repercussió en la situació de l’aeroport en àmbit internacional.Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors d’Eulen, De la Serna ha explicat que ja hi ha una mesa nacional de negociació amb representació de les diferents organitzacions sindicals i s’ha d’establir les condicions per aplicar al conjunt del serveis de seguretat en l’àmbit nacional. De la Serna ha qualificat "d’espectacle" el que s’ha viscut al prat per part de la comissió de la vaga de l’aeroport.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)