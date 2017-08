El PP creu que la llei del referèndum situa «una Catalunya a mig camí entre Corea i Veneçuela»

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández. Foto: ACN

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dilluns que, encara que no es coneix la llei amb la qual el Govern vol "instrumentalitzar" el referèndum, el que s'ha filtrat apunta a "una Catalunya a mig camí entre Corea del Nord i Veneçuela". En declaracions a la Cope, ha expressat que encara que no coneix el contingut d'aquesta llei, el que es coneix pels mitjans de comunicació perfila una Catalunya "sense separació de poders".En tot cas, el portaveu popular ha assegurat que no hi haurà referèndum l'1 d'octubre i que no es repetirà un nou 9-N a Catalunya, però que caldrà veure "quina és la performance alternativa" que fan "els pobles catalans", sobretot, els "pobles de l'interior". Un moviment, ha assenyalat, destinat "al fracàs" perquè "no té el suport" dels sectors de "la societat a les urbs". En aquest sentit, ha insistit que no "tindran urnes", "ni centres públics" on votar com va passar el 9-N.Respecte a les declaracions de la diputada de la CUP Mireia Vehí en les quals asseguren que ja compten amb urnes prepares i un cens, Fernández ha reconegut que no "els amoïna gaire": "No és tan fàcil amagar unes urnes". "Les investigacions estan a càrrec de les Forces de Seguretat per si hi hagués partides ocultes destinades a pagar tot això", ha afegit el popular.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)