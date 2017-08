Rull critica els plantejaments «ofensius» de la CUP: «Si anem amb aquests, serem quatre»

Josep Rull, a Catalunya Ràdio Foto: Catalunya Ràdio

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat aquest dilluns que la CUP vol un Govern de la Generalitat sense el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, perquè "no els hi dona butlla". El titular de Territori ha replicat la diputada dels anticapitalistes Anna Gabriel , qui, en una entrevista, va dir: "No necessitem un conseller com ell, que és molt bo per un país de rics però que no ho és per un país de gent pobra".Gabriel va criticar l'actitud "irada i criminalitzadora" de Vila a les xarxes, després que l'executiu s'hagi personat en la causa contra Arran als jutjats per les accions en contra del model turístic. Així mateix i en referència al cartell de la campanya pel sí al referèndum de l'esquerra independentista, Rull ha criticat els plantejaments "ofensius" de la CUP que acaben restant. "Si anem amb aquests plantejaments d'un dogmatisme antic, serem quatre", ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Després de les crítiques al conseller Vila, Rull ha considerat que la CUP no diu que el conseller Vila "no hagi de continuar perquè sigui el conseller Santi Vila, sinó perquè és el responsable de turisme que ha portat el pes del Govern en contra de l'acte vandàlic d'Arran". De fet, creu que els anticapitalistes esperen butlla i "vol castigar els que en exercici de la seva responsabilitat no els hi donen aquesta butlla".Acte seguit, Rull ha defensat la posició de Vila amb Arran i l'ha assumit. "Aquests actes vandàlics són actes vandàlics encara que pretenguin difondre una idea legítima. És legítim que hi hagi forces en contra del turisme, però no pot ser acceptat la utilització de la violència i d'actes vandàlics d'aquesta magnitud", ha apuntat. El conseller ha manifestat que "era evident que el Govern havia de sortir amb l'energia i la determinació amb la que ho ha fet el conseller Vila. Ho hauria fet qualsevol altre conseller responsable del Govern en matèria de turisme".Per altra banda, Rull ha estat preguntat per la campanya pel sí al referèndum a la independència de l'esquerra independentista en la qual al cartell sota el lema 'Escombrem-los' compta hi apareixen, entre d'altres, Artur Mas i Mariano Rajoy. "Si anem amb aquests plantejaments d'un dogmatisme antic, serem quatre", ha alertat.Ha criticat que a la CUP els agrada "gesticular. Nosaltres volem fer i guanyar i aquesta és la diferència i no ens distraurem d'això". Ha lamentat que aquests són plantejaments "ofensius i el problema és que acaben restant. Tenim una oportunitat històrica de primer ordre i no la podem desaprofitar i no ens distrauran amb el repte de sumar i eixamplar la majoria", ha afegit.

