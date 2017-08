VÍDEO Denuncien una plaga d'insectes a la comissaria dels Mossos a Balaguer

La comissaria de Balaguer pateix filtracions d'aigua Foto: USPAC

El sindicat de Mossos d'Esquadra (USPAC) torna a la càrrega i denuncia "la insalubritat laboral" i una manca evident d'higiene i neteja a les comissaries de Ponent, sobretot a la de Balaguer.Segons l'USPAC, des de fa un mes, els policies comparteixen les instal·lacions amb paneroles i davant "la ineficàcia i incompetència" dels responsables per posar-hi remei, ha decidit fer la denúncia a Inspecció de Treball. Aquesta reclamació arriba després que la setmana passada, l'USPAC també denunciés les "inundacions" que pateix la mateixa comissaria i reclamés solucions al Departament d'Interior per fer-hi front.El sindicat explicava que quan es va construir la instal·lació policial es van posar dos dipòsits grans soterrats amb dues bombes extractores d'aigua que expulsen l'aigua cap al clavegueram municipal però tot i així, quan hi ha un aiguat, la comissaria dels Mossos "sembla una piscina".

