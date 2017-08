Rull reclama un Consell de Ministres per decretar el laude d'obligat compliment

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reclamat aquest dilluns que s'avanci "el més aviat possible" el Consell de Ministres i se celebri aquesta setmana per decretar el laude d'obligat compliment". De fet, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar després de conèixer el rebuig dels vigilants dels filtres de seguretat del Prat a la proposta de la Generalitat, que posaria en marxa la mesura de "manera immediata per acabar amb la vaga".

Cues a l'aeroport del Prat Foto: ACN

"Es reuneixen molt ràpid per altres coses, doncs que es reuneixin per fer això que va en benefici de la resolució d'aquest conflicte a l'aeroport", ha assenyalat Rull, en una entrevista a Catalunya Ràdio, coincidint amb la vaga indefinida de 24 hores dels treballadors d'Eulen a l'Aeroport de Barcelona-El Prat . El conseller afirma que s'ha "garantir que a finals del mes d'agost" funcioni en bones condicions."Sóc partidari que es pugui avançar aquest laude que passa pel Consell de Ministres", ha destacat el conseller, "a no ser que avui ens diguin que és possible arribar a una situació d'acord ordinari, cosa que dubto bastant". El conseller ha indicat que en aquesta situació "ha fallat" el titular de la infraestructura i del servei que és l'Estat que "ha actuat molt tard i s'han perdut 15 dies molt valuosos. Vam insistir massa que aquest no era un conflicte d'una empresa privada amb els seus treballadors, sinó que tenia una transcendència de caràcter públic". El titular de Territori ha lamentat que s'ha entrat en un escenari "greu, molt dur i molt complicat".Com a Generalitat, ha indicat, continuen disposats a arribar acords "ara i sempre", però arriba un moment que quan aquest camí s'exhaureix "s'han de buscar altres solucions i mecanismes". Per això, ha recalcat la idea d'avançar el Consell de Ministres per decretar el laude d'obligat compliment. "S'hauria de garantir que al final de mes d'agost l'aeroport de Barcelona funcioni en bones condicions en benefici de tots", ha indicat. En aquest context, quan s'ha preguntat si el Consell de Ministres s'hauria de reunir aquesta setmana, ha replicat que per solucionar aquest problema sí.Ha assegurat que aquesta situació "no es pot allargar ni eternitzar, és una vaga indefinida de 24 hores que afecta una infraestructura estratègica en un mes clau al mes d'agost, afecta molt gent, l'economia i la reputació de l'aeroport, que ens ha costat molt que creixés", ha afegit. Ha fet èmfasi en els beneficis tan importants del Prat. "De tota la xarxa d'Aena és qui té més beneficis de llarg de l'entorn de 300 milions d'euros per comparar amb el de Madrid que en té 30 milions".Rull ha recordat que aquesta tarda es realitzarà un comitè de crisi amb representants de l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. "Ara s'ha de resoldre la situació i posant fi al conflicte laboral i que els ciutadans que vulguin anar a l'aeroport ho puguin fer en unes condicions raonables".A banda, ha indicat que la responsabilitat de la seguretat la tenen les forces de seguretat i en aquest cas s'havien delegat a l'empresa Eulen o Prosegur, però la competència inicial correspon a les Forces de Seguretat i en aquest cas a la Guàrdia Civil. "Ja ens agradaria que correspongués als Mossos d'Esquadra", ha assenyalat. Ha explicat que els Mossos han intensificat la seva presència a la zona pública.En aquest context, el conseller de Territori ha remarcat que l'objectiu és que Catalunya assoleixi el control de la infraestructura. "Defensem que volem gestionar les nostres pròpies infraestructures".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)