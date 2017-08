La jove que va denunciar una violació del company de pis diu ara que va mentir

Els sis homes d’entre 29 i 52 anys arrestats aquesta setmana a Gandia (la Safor) -un d’ells per abús sexual- es troben en llibertat després que la jove denunciant confessés davant del jutge que es tractava d’una denuncia falsa per gelosia, segons recullen els autos del passat divendres del Jutjat d’Instrucció número 1 de Gandia.La detenció es va produir el dimecres, després que els agents de la Policia Nacional espanyola fossin alertats que u na jove es trobava retinguda en un domicili de Gandia que compartia amb els sis detinguts . Els agents van arrestar un home com a presumpte autor d’una agressió sexual i als altres per omissió del deure de socors.Tot i això, la denunciant va manifestar dos dies després en seu judicial, davant del magistrat, que “no va ser víctima de cap agressió sexual, ja que ho va denunciar falsament per gelosia cap a la seva parella”, com recull la resolució.L’arrestat per agressió va quedar automàticament en llibertat, encara que el jutge de Gandia havia autoritzat la seva expulsió de l’Estat i internament provisional fins a un màxim de 60 dies al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Zapadores de València, a l’espera de les dades qeu va aportar sobre la seva situació el Grup d’Estrangers de la Policia Nacional espanyola.Els altres cinc detinguts també van quedar en llibertat immediata després d’una denúncia falsa.Les dues resolucions no són fermes i deixen un termini de tres dies per interposar recursos, a comptar des del divendres passat. El despatx d’advocats de tots sis interposarà querelles a la jove per sol·licitar-li responsabilitat civil per haver-los privat de llibertat durant 48 hores.La jove, en el judici ràpid, va ser condemnada a un any de presó per la denúncia falsa, encara que la pena finalment va ser rebaixada a una multa per la conformitat i per no comptar amb antecedents penals.

