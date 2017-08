Agredeix sexualment la seva companya de pis i els altres cinc inquilins no la socorren

La Policia Nacional espanyola ha detingut a Gandia (València) sis homes d'entre 29 i 52 anys, un d'ells per presumptament agredir sexualment una jove i impedir-li abandonar el domicili que compartien tots dos amb els altres cinc.Davant dels crits de la víctima, els companys de l'agressor no van fer res, per la qual cosa també han estat arrestats com a presumptes autors d'un delicte d'omissió del deure de socórrer.La detenció s'ha produït gràcies a la col·laboració ciutadana i l'agressió va tenir lloc aquest passat dissabte a la tarda, quan els agents van ser alertats per telèfon perquè es dirigissin a aquest habitatge de Gandia perquè una jove estava sent retinguda a dins i els companys de pis no la deixaven sortir, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.Encara que al principi ningú va obrir la porta als policies, instants després la jove va sortir en estat de nerviosisme. Els agents van preguntar-li si havia tingut algun problema i va fer un gest negatiu amb el cap. Tot i això, va començar a mirar cap a l'interior del domicili, moment en què es van adonar de la presència de diversos homes.Després de les perquisicions, els efectius de la policia van esbrinar que la jove havia estat agredida sexualment per un dels seus companys de pis, que es trobava a l'interior.Malgrat demanar-li en diverses ocasions que la deixés sortir, el sospitós li ho va impedir.La víctima també havia cridat auxili a la resta de companys i aquests van fer-ne cas omís malgrat ser dins de l'habitatge.Els agents van identificar els sis homes que hi havia dins del domicili i van detenir-ne un com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i de detenció il·legal, i als altres cinc com a presumptes autors d'un delicte d'omissió del deure de socórrer.Tots sis han passat a disposició judicial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)