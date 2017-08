El Barça cau davant del Madrid al Camp Nou (1-3)

El Barça ha caigut davant del Madrid en el partit d'anada de la Supercopa al Camp Nou. Un gol de Gerard Piqué en pròpia porta ha donat l'avantatge als blancs en el minut 50 de la segona part. Poc després, Messi ha estat a punt d'empatar en el primer partit important de Valverde.Cristiano Ronaldo no ha saltat a la gespa del Camp Nou fins al minut 58, mentre que Benzema ha passat a la banqueta després d'una primera part en què els dos equips han estat igualats. A mida que el partit ha enfilat la segona meitat, les ocasions han començat a repetir-se a les dues àrees i la intensitat del partit ha anat en augment. Busquets s'ha emportat una targeta groga per una agafada a Isco.Al voltant del minut 70, un gol en fora de joc de Ronaldo ha acabat de posar els blaugranes en guàrdia que, amb el marcador en contra, ja començaven a exhibir cansament. Minuts després, Busquets ha deixat passar una clara oportunitat de gol enviant una pilota per sobre el travesser de la porteria que Keylor Navas havia deixat pràcticament al descobert.El Barça però ha mantingut l'ofensiva i ha aconseguit un penal sobre Suárez que Messi ha convertit en el gol de l'empat. Ronaldo, però, ha tornat a situar el Madrid per davant amb un gol al contraatac amb un xut des de fora l'àrea mentre Piqué el marcava. La celebració del gol traient-se la samarreta, tanmateix, l'ha condemnat perquè li ha suposat una primera groga.I en un contraatac similar, l'àrbitre li ha tret una altra groga al 7 del Madrid per simular un penal que ha suposat la seva expulsió. Ronaldo ha reaccionat amb una acció antiesportiva donant una empenta a l'àrbitre, cosa que podria suposar la seva sanció. A partir d'aquí, la tensió ha començat a créixer al Camp Nou. Asensio, però, ha signat el tercer gol del Madrid amb un contraatac que el Barça, un cop més, no ha sabut aturar. El partit de tornada de la Supercopa serà el dimecres 16 al Santiago Bernabéu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)