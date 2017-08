Foment activa el procediment per imposar un laude arbitral en el conflicte del Prat

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat que el govern espanyol "accelerarà els terminis" per tenir aviat "un àrbitre de prestigi" i activa d'aquesta manera el laude amb el qual pretén posar fi a la vaga del Prat. De la Serna ha comparegut a Santander poc després que es conegués el resultat de l'assemblea dels treballadors d'Eulen , en la qual han rebutjat la proposta de la Generalitat i han optat per mantenir la vaga indefinida a partir de dilluns.De la Serna ha apuntat que durant el cap de setmana ja s’han iniciat els tràmits per elaborar el laude, escollir l’àrbitre i reforçar la presència de la Guàrdia Civil a partir d’aquest dilluns per garantir l’ordre públic a l’aeroport. El ministre creu que el pas de les aturades parcials a la vaga indefinida significa un "salt quantitatiu i qualitatiu" en el conflicte.L'Associació Espanyola d'Usuaris i Empresaris del Transport Aeri (ASETRA) ha demanat al ministre de Foment, Íñigo de la Serna que "prengui decisions serioses en el conflicte d'Eulen". L'associació ha assegurat que el ministre ha estat "jugant amb els ciutadans de Catalunya" perquè ha retardat "inexplicablement" la seva intervenció, que "podria haver evitat el caos en el qual s'ha vist immers l'aeroport de Barcelona de forma inexplicable".En aquest sentit, ha assegurat que la vaga dels vigilants de seguretat del Prat ja ha afectat més de 100.000 persones. A més, ha recordat que això es podria haver evitat perquè ASETRA ja va demanar a AENA a mitjans de juliol la suspensió del contracte dels controls de seguretat d'Eulen i va demanar al delegat del govern espanyol que la Guàrdia Civil assumís els controls de seguretat.

