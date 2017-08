Bassa aposta per «replantejar» el procediment de contractació de serveis públics

La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha apostat aquest diumenge per "replantejar com es fan les contractacions" de serveis públics com la vigilància dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat. Bassa ha comparegut després de conèixer la decisió dels treballadors d'Eulen de mantenir la vaga i ha recordat que el caos a l'aeroport català podria no ser un fet aïllat, ja que els treballadors de l'empresa a Madrid també es plantegen iniciar protestes laborals.La consellera també ha assegurat que el seu departament ha finalitzat la tasca de mediació. "La nostra feina de mediar, que simplement es ajudar a acostar posicions, s'ha acabat", ha afirmat. I ha recordat que la conselleria ha estat mediant "des del primer moment" alhora que ha mantingut la porta oberta a tornar a seure a la taula de mediació per fer intentar evitar la vaga de dilluns.Tanmateix, segons ha dit la consellera, "hi ha una part que no vol seure". I un requisit perquè el Govern pugui intervenir en les negociacions és que totes les parts ho acceptin. Ara cal que els treballadors, d'una banda, i Eulen i Aena, de l'altra, intentin arribar a un pacte. Sobre les posicions de cada part, Bassa ha assegurat que les diferències "no són insalvables".Els vigilants dels controls de seguretat s'han reunit aquest diumenge per debatre únicament la proposta de millores laborals plantejada pel Departament de Treball. El comitè de vaga ha convocat l'assemblea de forma urgent a petició de la Generalitat. Segons el Govern, l'assemblea de dijous no va ser vàlida perquè es van votar tres opcions de plus salarial no previstes dins la proposta de mediació de Treball i no es va recollir el vot sobre les altres millores laborals. La Generalitat exigia que els treballadors votessin sobre el document en conjunt, que recull un plus salarial de 200 euros en 12 mensualitats.Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat han tornat a rebutjar la proposta de mediació de la Generalitat. D'aquesta manera, els treballadors de l'empresa Eulen aposten per mantenir la vaga, que aquest dilluns passa a ser indefinida i de jornada completa. A la votaci han participat 187 treballadors: 150 han votat "no", 36 s'han decantat pel "sí" i s'ha registrat un vot nul.

