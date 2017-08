Els vigilants de l'aeroport del Prat rebutgen la proposta de la Generalitat i mantenen la vaga

Cues a l'aeroport del Prat Foto: ACN

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat han tornat a rebutjar la proposta de mediació de la Generalitat. D'aquesta manera, els treballadors de l'empresa Eulen aposten per mantenir la vaga, que aquest dilluns passa a ser indefinida i de jornada completa. A la votaci han participat 187 treballadors: 150 han votat "no", 36 s'han decantat pel "sí" i s'ha registrat un vot nul.Durant el dia, el comitè de vaga d'Eulen a l'Aeroport del Prat ha denunciat "coaccions" perquè els treballadors de seguretat acabin amb la protesta i ha advertit que amb aquestes pressions no s'aconseguirà que la plantilla canviï el seu decisió. "Veig que ara tenen molta preocupació per tombar una vaga, que és un dret constitucional que tenim", ha lamentat Purificació Infante, membre del comitè de vaga, en declaracions als mitjans aquest diumenge.Un agent de la Guàrdia Civil en un dels controls de l'aeroport del Prat Foto: ACNL'advocat dels treballadors, Leopoldo García Quinteiro, ha carregat contra el govern espanyol per "amenaçar" de substituir els vigilants per la Guàrdia Civil i ha assegurat que això suposaria una vulneració del dret de vaga i, per tant, seria "il·legal". García Quinteiro ha negat que la vaga dels vigilants es pugui comparar a la dels controladors aeris –en la qual la Guàrdia Civil sí que va prendre el relleu– perquè en aquest cas no hi ha cap "amenaça" a la seguretat, només petits "desordres" en forma de cues.L'advocat del comitè de vaga ha assegurat, a més, que tenen la solidaritat de la Guàrdia Civil, que no vol substituir els treballadors perquè són conscients que estan lluitant pels seus drets laborals. "A Barcelona no es pot viure amb un salari de 900 euros al mes, amb això no es pot ni pagar el lloguer", ha denunciat García Quinteiro.La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha comparegut després de conèixer la decisió dels treballadors d'Eulen i ha assegurat que el seu departament ha finalitzat la tasca de mediació. "La nostra feina de mediar, que simplement es ajudar a acostar posicions, s'ha acabat", ha afirmat. I ha recordat que la conselleria ha estat mediant "des del primer moment" alhora que ha mantingut la porta oberta a tornar a seure a la taula de mediació per fer intentar evitar la vaga de dilluns. Fins i tot, si cal, durant aquesta nit.Tanmateix, segons ha dit la consellera, "hi ha una part que no vol seure". I un requisit perquè el Govern pugui intervenir en les negociacions és que totes les parts ho acceptin. Ara cal que els treballadors, d'una banda, i Eulen i Aena, de l'altra, intentin arribar a un pacte. Sobre les posicions de cada part, Bassa ha assegurat que les diferències "no són insalvables". La consellera ha aprofitat la seva compareixença per declarar que cal "replantejar com es fan les contractacions" i les "licitacions" de serveis Els vigilants dels controls de seguretat s'han reunit aquest diumenge per debatre únicament la proposta de millores laborals plantejada pel Departament de Treball. El comitè de vaga ha convocat l'assemblea de forma urgent a petició de la Generalitat. Segons el Govern, l'assemblea de dijous no va ser vàlida perquè es van votar tres opcions de plus salarial no previstes dins la proposta de mediació de Treball i no es va recollir el vot sobre les altres millores laborals. La Generalitat exigia que els treballadors votessin sobre el document en conjunt, que recull un plus salarial de 200 euros en 12 mensualitats.Els vigilants de seguretat del Prat tenien aquest diumenge "l’última oportunitat" -en paraules del Ministre de Foment, Íñigo de la Serna- per votar la proposta de mediació del Govern. Davant la decisió dels treballadors, Foment incrementarà la presència de la Guàrdia Civil als controls de seguretat del Prat i imposarà un laude obligatori per decidir quines seran les condicions laborals que les parts hauran d’acceptar, si el mininistre compleix amb el seu advertiment.De moment, la Guàrdia Civil ja ha reforçat la seva presència als filtres de seguretat aquest diumenge. Els agents han estan vigilant que els treballadors compleixin els serveis mínims decretats del 90% i que no facin vaga de zel, segons han assenyalat a l'ACN fonts properes al conflicte.La UGT s’ha solidaritzat amb els treballadors d’Eulen per “haver suportat estoicament les pressions patides des de Foment, on s’ha pretès responsabilitzar els vigilants d’una situació en la qual el màxim culpable és sense cap dubte el govern del PP”. El sindicat creu que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, “ha camuflat en garanties de seguretat elements com introduir a la Guàrdia Civil i el sotmetiment a un laude, amb l’única intenció de desacreditar la imatge dels vigilants en el conflicte i forçar un acord davant d’una crisi que no ha estat capaç de gestionar”.La votació d’aquest diumenge ha coincidit amb una nova jornada de vagues parcials a l’aeroport. En concret hi ha dues aturades al matí i dues més a la tarda. Les cues per superar els accessos de seguretat a l'aeroport del Prat durant la primera franja de vaga parcial dels treballadors d'Eulen d'aquest diumenge no han superat els 30 minuts d'espera a la T1 ni els 20 minuts a la T2, segons dades facilitades per Aena.L'aturada oficial era entre dos quarts de sis i dos quarts de set d'aquest matí. No obstant això, com ja ha passat altres dies, les cues no han coincidit amb la franja oficial de vaga i els pics d'espera de fins a 28 minuts s'han registrat abans de les cinc, que és quan s'han acumulat més viatgers que han anticipat l'arribada a l'aeroport.

