Leonardo DiCaprio encarnarà Da Vinci en la seva pròxima pel·lícula

La productora Paramount ha aconseguit els drets per portar al cinema la vida de Leonardo da Vinci en una adaptació del llibre homònim de Walter Isaacson. I l'actor escollit per encarnar el geni del Renaixement ha estat Leonardo DiCaprio, guanyador d'un ÒscarAquesta notícia, que avança Deadline , posa fi a un intens plet legal entre Paramount i Universal per aconseguir els drets de l'obra d'Isaacson. DiCaprio, a través de la seva productora personal, Appian Way, que tenia un preacord amb Paramount, també ha interferit per aconseguir la signatura d'un contracte establert en una suma monetària de set xifres. Però tot és poc per posar a disposició de l'actor un material d'aquest calibre.La vida de l'artista, científic i inventor de Florència sembla el vehicle perfecte per a un intèrpret tan versàtil, en la seva professió. De gàngster a un depredador broker de Wall Street, policia o explorador del molt llunyà Oest, pocs rols s'han resistit al magnetisme de DiCaprio. Ara, en plena maduresa professional, tindrà l'oportunitat de posar-se en la pell de la persona a qui deu el seu nom.Almenys això diu la llegenda. La que explica com la mare de DiCaprio va sentir que el seu fill donava cops de peu en el moment en què ella observava una pintura de Da Vinci en un museu italià. Motiu pel qual el va anomenar igual que el florentí. Si és cert, massa casualitats per a un actor que sembla predestinat a interpretar a un dels majors genis de la història.

