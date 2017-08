​Les Festes Majors catalanes activen campanyes contra els abusos sexuals

Abril Orellana, una de les joves protagonistes de la campanya antisexista a Moià. Foto: TV3

Pintada feminista. Foto: Juanma Peláez

Les Festes Majors de tot el territori estan promovent campanyes contra els abusos sexuals. És el cas de l’Ajuntament de Moià, que ha desplegat al balcó del consistori tres cartells protagonitzats per adolescents amb frases tan rotundes com: “Quants cops t’han de dir que no pots per entendre-ho?”. Segons ha informat TV3 , la iniciativa ha sorgit dels mateixos joves que, a través de xerrades als instituts, ja havien deixat clar que quan surten de festa observen situacions d’assetjament sexual a les noies.“Ho he vist més d’un cop que allà on hi havia noies i música, passava algun noi i les tocava”, ha assegurat Abril Orellana, una de les joves protagonistes de la campanya. “Sempre va bé recordar que si una cosa no agrada, millor aturar-la”, ha afirmat la jove, que creu que el cartell pot ajudar a conscienciar a la gent de què s’ha d’actuar davant d’una agressió sexista. La regidora de Civisme de Moià, Anna Roca, creu que tot i que sempre n’hi havia hagut violències masclistes, aquesta generació per fi sap “posar-li nom” i té molt clar “el que volen i el que no volen”.A altres municipis, com a Castelldefels, ja van iniciar campanyes similars l’any passat, quan van crear per primer cop un protocol contra les agressions sexuals a les seves festes. En aquest cas, la idea va sorgir a les assemblees de l'Espai Feminista de la ciutat i va agafar encara més embranzida després de la multitud de casos de violència masclista que hi va haver als San Fermines.L'entitat va decidir llavors estrenar el protocol als concerts dirigits a joves, on creuen més probable que es puguin produir agressions, i va contactar amb les associacions que els organitzaven per formar-los. "La idea és que si una dona se sent agredida, pugui avisar a les persones que estiguin a la barra dels concerts, que portaran un mocador lila", explicava aHelena Fernández, portaveu de la plataforma. "També les persones de l'organització poden apropar-se a una noia si veuen que pot estar sent agredida i preguntar-li si està bé", afegeix.Per a l'Espai Feminista, el protocol es basa en dues premisses. D'una banda, s'ha de donar veracitat a allò que denuncia la víctima i respectar sempre la seva voluntat, "ja que cada dona té un límit diferent del que és una agressió", explica Fernández. Quan es parla d'agressions a festes, el primer que ve al cap és una violació, però aquest és un extrem al qual esperen que no hagin de fer front. En canvi, els tocaments o la insistència a l'hora d'intentar lligar són situacions a les quals s’enfronten sovint.Tenir una actitud conciliadora en tot moment, també amb el possible agressor, és la segona norma. "Potser ho té tan interioritzat que no és conscient que amb la seva actitud està incomodant una noia", assegura la portaveu de l'Espai Feminista. En primer lloc, se li dóna un toc d'atenció. Si és reincident, finalment se l'expulsa del recinte, sempre evitant la confrontació. L'Ajuntament de Castelldefels penja cartells durant les festes on es llegeix: "No és no: si en qualsevol moment et sents agredida sexualment, contacta amb la policia local i t'acompanyaran en tot el procés". Al fulletó també es destaca que l'alcohol no és una excusa.

