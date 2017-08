Els treballadors d'Eulen denuncien «coaccions» per desconvocar la vaga a l'aeroport

Recompte dels vots a l'assemblea dels treballadors d'Eulen de dijous Foto: ACN

Un agent de la Guàrdia Civil en un dels controls de l'aeroport del Prat Foto: ACN

Roda de premsa de dijous de Dolors Bassa Foto: 324

El comitè de vaga d'Eulen a l'Aeroport del Prat ha denunciat "coaccions" perquè els treballadors de seguretat acabin amb la protesta i ha advertit que amb aquestes pressions no s'aconseguirà que la plantilla canviï el seu decisió. "Veig que ara tenen molta preocupació per tombar una vaga, que és un dret constitucional que tenim", ha lamentat Purificació Infante, membre del comitè de vaga, en declaracions als mitjans aquest diumenge.Infante ha indicat que "tant a la Generalitat, com al ministre, com a tots els polítics, el senyor Rajoy i a qui li pertoqui" que la situació dels treballadors d'Eulen no és nova i que s'hauria d'haver solucionat fa anys. "Això fa moltíssim temps que s'hauria d'haver solucionat i aquí la paraula la tenen els treballadors", ha subratllat a les portes del Centre Cívic Delta del Llobregat on els empleats voten en assemblea la proposta de la Conselleria de Treball sortida de la mediació amb l'empresa i Aena.Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat, de l'empresa Eulen, es reuneixen aquest diumenge per debatre únicament la proposta de millores laborals plantejada pel Departament de Treball. El comitè de vaga ha convocat l'assemblea de forma urgent a petició de la Generalitat. Segons el Govern, l'assemblea de dijous no va ser vàlida perquè es van votar tres opcions de plus salarial no previstes dins la proposta de mediació de Treball i no es va recollir el vot sobre les altres millores laborals.La Generalitat exigeix que els treballadors votin sobre el document en conjunt, que recull un plus salarial de 200 euros en 12 mensualitats. A L'entrada de la reunió, el comitè de vaga ha assenyalat que "només" es debatrà sobre la qüestió econòmica perquè els altres punts ja es van acceptar. Si al final del dia els treballadors voten a favor de la proposta del Govern, la vaga indefinida que ha de començar aquest dilluns quedarà desconvocada.Els vigilants de seguretat del Prat tenen aquest diumenge "l’última oportunitat" -en paraules del Ministre de Foment, Íñigo de la Serna- per votar la proposta de mediació del Govern. Si els treballadors d’Eulen tornen a rebutjar l’opció mediadora, Foment incrementarà la presència de la Guàrdia Civil als controls de seguretat del Prat i imposarà un laude obligatori per decidir quines seran les condicions laborals que les parts hauran d’acceptar.De moment, la Guàrdia Civil ja ha reforçat la seva presència als filtres de seguretat. Els agents estan vigilant que els treballadors compleixin els serveis mínims decretats del 90% i que no facin vaga de zel, segons han assenyalat a l'ACN fonts properes al conflicte.La proposta mediadora està allunyada de les reivindicacions inicials del treballadors d’Eulen -350 euros en quinze pagues- i de la proposta votada dijous, que establia un increment de 250 euros per quinze pagues. L'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha afirmat en declaracions a Catalunya Informació que creu que en aquesta nova votació el treballadors tornaran a rebutjar la proposta de la Generalitat: "Dijous ja va sortir que no, per tant crec que diumenge tornarà a sortir el mateix resultat".La decisió del comitè de vaga d’incloure quatre opcions a l’última assemblea no va agradar gens els governs espanyol i català. Per part de l’executiu estatal, el Ministeri de Foment va informar divendres del reforç de la presència de la Guàrdia Civil i del laude per resoldre el conflicte; des del Govern, el Departament de Treball va enviar un requeriment obligant a convocar una nova assemblea per votar només sobre la proposta del Govern.Aquest ultimàtum no ha agradat a alguns sectors. Des de la CUP, la diputada Mireia Vehí ha denunciat aquest dissabte que un increment de la presència de la Guàrdia Civil als controls de seguretat del Prat és "un acte d’esquirolatge". Per part d'UGT, el secretari general, Josep Maria Álvarez, ha qualificat d'innecessària la proposta del Ministeri de Foment de resoldre el conflicte del Prat mitjançant un laude: "Fa la sensació que el govern espanyol ha agafat una drecera i intenta matar mosques amb canons", ha assegurat des de l’acte de celebració dels 129 anys del naixement d’UGT.El Govern va exigir divendres la convocatòria d’una nova assemblea de treballadors. La demanda del Govern va provocar una reunió d’urgència del comitè de vaga d’Eulen per la mateixa tarda que va acabar acordant la convocatòria d’aquesta nova assemblea per votar la proposta de mediació de Treball.L’última assemblea, dijous, va incloure quatre opcions, un gest que no va agradar gens al Govern, que va qualificar l’acció d’”injusta i inèdita”. Dolors Bassa, consellera de Treball, va lamentar la decisió i va carregar contra el comitè de vaga , assegurant que no s’havia votat la proposta acordada entre les parts a partir de la mediació de l’executiu català.La votació d’aquest diumenge coincideix amb una nova jornada de vagues parcials a l’aeroport. En concret hi ha dues aturades al matí i dues més a la tarda, a l’espera que els treballadors decideixin si desconvoquen la vaga indefinida prevista per dilluns.Les cues per superar els accessos de seguretat a l'aeroport del Prat durant la primera franja de vaga parcial dels treballadors d'Eulen d'aquest diumenge no han superat els 30 minuts d'espera a la T1 ni els 20 minuts a la T2, segons dades facilitades per Aena.L'aturada oficial era entre dos quarts de sis i dos quarts de set d'aquest matí. No obstant això, com ja ha passat altres dies, les cues no han coincidit amb la franja oficial de vaga i els pics d'espera de fins a 28 minuts s'han registrat abans de les cinc, que és quan s'han acumulat més viatgers que han anticipat l'arribada a l'aeroport.Aquest dissabte, malgrat no haver-hi vaga convocada, s’han registrat cues de prop d’una hora durant la matinada , però durant el dia la situació es va anar normalitzant.

