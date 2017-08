El PP assegura que afrontarà el procés amb «prudència» per no fomentar el «victimisme»

El vicesecretari de Sectorial del PP, Javier Maroto Foto: Flickr PP

El sotssecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha garantit que el Govern central obrarà amb "prudència" a l'hora de respondre al procés independentista català per no fomentar "el victimisme" dels secessionistes, que en la seva opinió busquen una "reacció airada"."Com que nosaltres sabem perfectament que el que vol provocar l'independentisme és precisament una reacció airada que fomenti el victimisme i que doni més arguments al seu discurs, ho resumim d'aquesta manera: tota la contundència del món, però també tota la prudència del món", ha resumit Maroto en una entrevista concedida a Europa Press.El diputat popular ha insistit a mostrar "contundència dins de la llei, però prudència en el missatge" i ha descartat parlar de mesures concretes perquè "és exactament el debat que pretenen els independentistes".Així, qüestionat per la possible aplicació de l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autonomia catalana, Maroto ha insistit en la idea de "no entrar en debats concrets que només alimenten el victimisme".El sotssecretari del PP ha garantit que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, s'està quedant "més sol que la una" en el seu camí cap al referèndum secessionista convocat per al proper 1 d'octubre.Sobre aquest tema, Maroto ha destacat que "els qui discrepen d'ell obertament i diuen que aquest referèndum no es pot fer des de les files del PDeCAT o JxSí" són "fets fora a cops" i substituïts per "algú altre més radical" que no contradigui la postura del Govern."Puigdemont es convertirà en el polític que estarà més sol que la una, en aquest projecte que s'ha convertit en un atzucac", ha manifestat Maroto, que ha afirmat que "els propis funcionaris" li han dit que "no estan disposats a saltar-se la llei"."Saben [els independentistes] que no anirà enlloc [el referèndum], però segueixen amb aquesta obsessió d'estavellar-se com a mosques contra el vidre", ha afegit.Així mateix, Maroto ha criticat que el debat independentista estigui deixant de costat "problemes molt greus" que tenen "molts catalans" en matèria de polítiques socials com l'habitatge, la creació d'ocupació o la lingüística: "Hi ha a Catalunya una paraula, la paraula, 'procés', que ho absorbeix tot", ha sentenciat.Finalment, el dirigent popular ha assegurat que l'objectiu dels independentistes és obtenir més diners i "treure'ls" a d'altres comunitats autònomes.En aquest sentit, Maroto ha explicat que des del PP persegueixen "el contrari" en considerar que "junts" es creix més i que si hi ha més recursos, hi haurà més finançament per a Catalunya, però també per a regions com València o Múrcia, "que la necessiten".

