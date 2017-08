La CUP demana un Govern sense Santi Vila després de l’1-O

El parabrisa del Bus Turístic atacat. Foto: TV3

Santi Vila, entre Jordi Baiget i Jordi Jané Foto: Adrià Costa

Artur Mas i Jordi Jané, en un acte de partit Foto: Julio Díaz / PDECat

La CUP vol que el Govern faci canvis a les conselleries en cas que el 'sí' guanyi el referèndum. La diputada dels anticapitalistes Anna Gabriel ha opinat, en una entrevista a l'ACN, que després de l'1-O Catalunya s'ha de situar en una "lògica de transició i rupturista" i que, per tant, el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, no hauria de formar part de l'executiu. "No necessitem un conseller com ell, que és molt bo per un país de rics però que no ho és per un país de gent pobra", ha dit.Així mateix, la diputada anticapitalista ha criticat l'actitud "irada i criminalitzadora" de Vila a les xarxes, després que l'executiu s'hagi personat en la causa contra Arran als jutjats per les accions en contra del model turístic. Segons Gabriel, el conseller té aquesta postura perquè "molta gent comparteix" les actuacions del col·lectiu juvenil.Malgrat que Gabriel s'ha mostrat convençuda que tots els membres de l'actual Govern estan decidits a fer el que calgui pel referèndum, ha criticat que Vila "es vanti de defensar la marca 'Barcelona' per protegir els interessos turístics", i que per fer-ho l'executiu es personi en la causa judicial contra Arran. A més, la dirigent cupaire ha lamentat que, en canvi, el conseller no s'hagi personat per l'actuació dels Mossos al carrer Entença, durant el desallotjament de quatre habitatges ocupats al número 151, aquesta setmana.En aquesta línia, Gabriel també ha retret a Vila que "ostenti a les xarxes" que el Govern s'hagi personat en la causa contra Arran, i ha assegurat que "molta gent comparteix el fons i les formes" de les accions d'aquesta organització de l'esquerra independentista. Segons la diputada, "hi ha molta gent que no compra que posar adhesius darrere uns cotxes de flotes de lloguer d'empreses importants a les Illes Balears sigui violència, que no compra que tirar confeti a un port de Palma sigui violència, ni que pintar el vidre d'un autobús sigui violència".En aquest sentit, la diputada cupaire ha reclamant un "debat" sobre com està afectant el turisme massiu a la població, a l'accés a l'habitatge, al mercat laboral, als recursos naturals i a la sostenibilitat dels Països Catalans. Així mateix, Gabriel ha lamentat que les conseqüències de les accions d'Arran no hagin servit per obrir aquest debat, sinó que la reacció hagi estat "criminalitzar" l'organització per parlar "d'accions violentes quan no ho han estat".Gabriel també ha aprofitat la situació causada pel desallotjament del carrer Entença per carregar contra el conseller d'Interior, Jordi Jané. Tal i com ha sentenciat la diputada de la CUP, el conseller pot estar compromès amb l'1-O, però alhora permet que es "desallotgin famílies de casa seva i es deixin menors al carrer"."No estem encaminant de manera prou correcta les setmanes que ens venen, perquè és la gent senzilla i treballadora, segurament la que pitjor ho està passant, és la qui pot identificar el referèndum com una oportunitat de canvi, no només en relació a l'Estat sinó també en les condicions de la vida de la gent", ha argumentat. Per tot això, Gabriel ha reclamat que el Govern sigui "més sensible, atent i amatent" a la realitat de la societat després de la "ruptura".Tot i les crítiques a Vila i Jané, Gabriel confia que tots els consellers de l'executiu estan conjurats de cara al referèndum: "No hi ha d'haver cap excusa perquè no facin tot allò que s'ha de fer perquè aquest país voti l'1-O i faci efectiu el dret a l'autodeterminació", ha constatat. En aquesta línia, la diputada anticapitalista ha insistit que la CUP vol "un Govern 100% compromès" amb el referèndum, i que no li val que ho estigui "només al 99,5%". "Suposo i espero que els últims canvis així ho ratifiquin", ha apuntat.Finalment, Gabriel ha asseverat que el referèndum és "una ruptura política de primer nivell", i s'ha mostrat esperançada que després de l'1-O l'executiu que presideix Carles Puigdemont "escolti el clam" i "entengui que seria oportú" aplicar noves polítiques fiscals, educatives i de sanitat.Finalment, i preguntada sobre si compartiria un acte de la campanya unitària pel “sí” amb el president del PDECat, Artur Mas, Gabriel ha dit que l'expresident de la Generalitat "és el representant d'un projecte i d'una classe que no és la meva, o jo puc representar un projecte allunyat d’ell"."No sé si seria gaire positiu, en el sentit d'interpel·lar nova gent o sumar nous adeptes pel 'sí', que dues persones tan concretes haguéssim de pujar junts a un escenari", ha continuat, per concloure que la CUP posarà "tota l'energia i la força" en la campanya del partit i de l'esquerra independentista per a guanyar el referèndum de l'1-O.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)