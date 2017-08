Baixa a terra el pres que ha passat la nit en un mur de la presó Brians 2

El pres que dissabte a la tarda es va enfilar a un mur interior del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha baixat a terra sobre les 15.00 hores d'aquest diumenge, per la qual cosa es dona per finalitzada la incidència.L'intern, de 28 anys i que pateix patologies de salut mental, va accedir sobre les 19.00 hores de dissabte a dalt d'una paret que separa els patis dels mòduls 3 i 4 de la presó, per la qual cosa no hi havia risc de fugida.És per això que l'activitat al centre s'ha desenvolupat amb normalitat aquest diumenge –els interns han realitzat els seus àpats a l'hora prevista i no s'han suspès les visites– mentre els funcionaris intentaven que l'home, d'origen dominicà i amb passaport neerlandès, baixés del mur.