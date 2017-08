VÍDEO El jove de la Barceloneta que es rebel·la contra els excessos turístics a ritme de rap

Pintades contra el turisme als carrers de la Barceloneta Foto: Adrià Costa

Aquest dissabte, els veïns de la Barceloneta sortien novament al carrer contra els excessos turístics. Els manifestants, que protestaven contra l'increment dels preus de lloguer o l' incivisme dels turistes , vestien samarretes grogues i van encerclar la platja per denunciar que, des que van començar les protestes ara fa tres anys, la situació lluny de solucionar-se ha anat a pitjor. Ara, El Periódico ha rescatat l'himne d'aquestes protestes, que el va compondre un jove del barri fa dos anys i que ha tornat a sonar durant les marxes.La cançó (que comença al segon 0:45) s'inicia amb un "Yeah, Barceloneta, 08003" i continua amb un "abolició total, revolució local, el barri ja ho saps tio, no es pensa callar; forts com el tità, la nostra Barceloneta no la podran trepitjar". El seu autor és Jordi Redecki, un jove del barri que ara té 22 anys, i que quan la va compondre en tenia 20. El tema, però, continua sent del tot vigent.La cançó fa un repàs als excessos del turisme que aquests dies ha recollit. "Fart de tant turista que cridant com un salvatge", "30 m², un quart de casa, un oasi que converteixen en gàbia" o "fins tard al carrer amb el cubata a la mà, truques a la Urbana i no fa res pel barri" són alguns dels versos de denúncia que es poden escoltar a la cançó, que aquest estiu torna a estar, malauradament, de moda.

