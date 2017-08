El PP defensa un govern «alternatiu» a Catalunya amb PSC i C's

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández Foto: ACN

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha defensat formar un "govern alternatiu" al sobiranisme juntament amb C's i PSC després de les pròximes eleccions catalanes, uns comicis que veuria desitjable que fossin com més aviat millor. "L'endemà de les eleccions, nosaltres sempre hem apostat per un govern alternatiu al nacionalisme entenent que tot indica que el panorama polític continua sent molt atomitzat i plural", ha argumentat en una entrevista d'Europa Press.Fernández al·lega que seria "molt bo i saludable per a Catalunya" un govern com el que va tenir Euskadi liderat pel socialista Patxi López, que tenia el suport extern del PP des de la Cambra basca i descavalcar el PNB del poder. "El govern de Patxi López, amb el qual moltes coses no compartíem, va ser terapèutic, sanador i la prova la tenim ara: l'agenda independentista va desaparèixer i l'estabilitat política va tornar al País Basc", reflexiona el diputat popular.Fernández al·lega que Andalusia i Catalunya són dues comunitats en què no hi ha hagut alternança política: la primera perquè sempre ha governat el PSOE; la segona perquè, malgrat governar diversos partits, "el nacionalisme sempre ha estat present al Govern".El popular considera que és aviat per definir si aquest govern català "a la basca" haurien de tenir membres dels tres partits o hauria integrar només el que guanyés les eleccions amb el suport extern -al Parlament- dels altres dos però indica : "Seria molt positiu per a Catalunya". "L'alternança política és clau en democràcia i quan no es produeix les coses acaben podrint-se que és el que ha passat amb el procés sobiranista", conclou Fernández, també president del PP a la província de Tarragona.El popular veuria desitjable que el Govern s'oblidés del referèndum per convocar unes eleccions, i pronostica que el sobiranisme ni es presentaria unit ni podria governar unit: "Bonvehí -dirigente del PDECat- va ser espiat i gravat per ERC. Ara mateix la relació entre ells és desastrosa ". Tampoc veu factible que el sobiranisme pugui exhibir en la pròxima legislatura la mateixa unitat que ara al Parlament, ja "que els jerarques històrics de Convergència, els de les cases d'estiu a la Cerdanya", s'han adonat que no comparteixen res amb la CUP, que qualifica de radical.Mentre que PSC i Cs ja han confirmat a Miquel Iceta i Inés Arrimadas com els seus caps de files en unes eventuals eleccions, el PP no ha donat cap moviment, però Fernández no té dubtes que repetirà l'actual líder popular, Xavier García Albiol. "Nosaltres no només estem preparats, estem preparadíssims. No hem activat el mecanisme, però és evident que Albiol té tot el nostre suport per encapçalar la llista. Tothom ho té clar, no hi ha dubtes", declara.Sobre si el PP avalaria una reforma constitucional com li demanen el PSOE i el PSC, Fernández esgrimeix que la Carta Magna no és immutable, però veu difícil fer-ho ara, tant pel perill que suposa per a ell l'independentisme com per la presència de Podem en el panorama polític.Fernández adverteix que no n'hi ha prou amb un acord PP-PSOE per reformar la llei fonamental, i recorda que ara hi ha al Congrés "actors que estan donant suport a Nicolás Maduro i les seves polítiques dictatorials" amb qui seria difícil un pacte així. "Difícilment arribarem a un consens amb aquesta gent per reformar la Constitució. Per tant, ara mateix obrir de forma frívola aquesta reforma seria, al meu entendre, contraproduent", sentencia.Sobre si Rajoy té previst llançar una oferta de millora de finançament a Catalunya després del 1 d'octubre, Fernández ho avala i avisa al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no serà un "interlocutor vàlid" si manté la seva aposta sobiranista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)