El PSOE creu que Puigdemont hauria de pagar les urnes de la seva butxaca

Urnes del referèndum en un acte sobiranista Foto: Adrià Costa

El portaveu del PSOE i alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera que les despeses del Govern pel referèndum d'autodeterminació, com la compra d'urnes, haurien de sortir de la seva butxaca i no dels pressupostos públics. En una entrevista a Europa Press, Puente reivindica la responsabilitat patrimonial en totes les actuacions "il·lícites" i reconeix que no sap com s'han pagat les urnes de l'1-O."Potser les han pagat de la seva butxaca, no tenim constància que hi hagi hagut una convocatòria pública, ni cap concurs d'adjudicació d'urnes", assegura Puente, que fins i tot es mofa del Govern i diu que "potser han fet una col·lecta". Puente compara al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la secretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, quan diu que últimament els "dirigents de dretes" estan "molt revolucionaris", i recorda que "ser revolucionari sempre ha tingut un cost". "No es pot ser revolucionari a mitges, muntar un escàndol i que pagui la resta".El portaveu socialista es mostra favorable a què el Tribunal de Comptes reclami a Artur Mas i els convocants de la consulta del 9N les despeses de la votació: "Si el Tribunal de Comptes ho fa, és perquè té instruments legals per fer-ho". Tot seguit, es pregunta: "Per què no donar suport a l'aplicació de la llei?".Óscar Puente ha volgut deixar clar que la independència "no és una solució" i s'ha mostrat "sorprès" de què no s'aprengui d'experiències properes, com el Brexit, que qualifica d'"absolut fracàs pels britànics". Si Catalunya fos independent, continua Puente, passaria "de tenir un mercat de 300 o 400 milions de persones a un de 6 milions", i exclama: "En quin cap entra que això pugui ser una solució per a un país?".L'alcalde socialista reconeix que desconeix que passarà l'1 d'octubre perquè la Generalitat està "jugant a despistar" però es mostra convençut que, si "finalment s'acaba fent alguna cosa", serà un "simulacre" que no tindrà "cap validesa", ni conduirà "enlloc".El portaveu del PSOE pensa que l'Estat ha de "convèncer, persuadir i, al mateix temps, trobar un marc d'entesa en el qual aquells que es vulguin independitzar o alguns que estan dubtant i que estarien disposats a quedar-se a Espanya en un marc distint de relacions, puguin fer-ho".Sobre la possibilitat que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució, Óscar Puente assegura que "no és desitjable" i "ni tan sols el govern espanyol el contempla", però recorda que "el 155 està a la Constitució, i el que està en la Constitució forma part del nostre sistema legal i punt".

