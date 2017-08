El català arriba al Metro de Madrid de la mà de textos de Josep Pla

El text de Josep Pla al Metro de Madrid Foto: Europa Press

El Metro de Madrid ha incorporat dins de la 20 edició de la campanya "Llibres al carrer" el text de l'escriptor i periodista català Josep Pla "El meu poble / Mi pueblo" en la seva llengua natal, el català, acompanyat en la mateixa làmina per la seva traducció al castellà.Aquesta última edició de "Llibres al Carrer" inclou, a més, la presència del gallec a través de Castelao, amb el relat "Nós / Nosotros", i el basc Gabriel Aresti amb "Nire aitaren etxea / La casa de mi padre". A partir d'aquest primer contacte, el viatger té l'opció de continuar la lectura acudint a una llibreria o a una biblioteca i seguir la història que hagi començat durant el trajecte.Fins i tot, sense sortir del Metro, podrà acudir a qualsevol dels dotze punts de Bibliometro localitzats en sengles estacions del suburbà madrileny.En aquesta edició s'ha volgut rendir un homenatge en els seus centenaris a Buero Vallejo amb Historia de una escalera, Juan Rulfo amb Pedro Páramo i José Luis Sampedro amb El río que nos lleva. Dins dels centenaris, la poesia està representada per les figures de Blas de Otero i Glòria Fuertes, una ocasió per apropar-se a la faceta menys coneguda de la poetessa madrilenya, la de la seva poesia "adulta", de la qual s'ha escollit un poema de les seves Obres incompletes."Llibres al Carrer" evoca els cent anys de la mort del dramaturg José Echegaray, el primer Premi Nobel espanyol, amb un fragment de El gran Galeoto, i els cinquanta de la desaparició d'Azorín, a través d'un passatge de l'obra Azorín, testimoni parlamentari, de José Ferrándiz Lozano.El còmic és el nou itinerari de la campanya, que incorpora per primera vegada a l'escriptor Luis Landero, amb un passatge de la seva novel·la 'El balcón en invierno', i al mestre del còmic Carlos Giménez amb una vinyeta de la seva sèrie 'Los profesionales', un homenatge a l'ofici d'historietista i el relat gràfic de tota una època.

