Els homes protagonitzen el 75% dels ofegaments, que augmenten un 30% aquest estiu

Un socorrista vigilant la platja de Sant Pol de S'Agaró Foto: ACN

El 75% dels ofegaments a Catalunya els protagonitzen els homes, segons dades que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet públiques avui. El SEM ja ha fet, fins al 10 d’agost, 153 assistències per ofegaments, una xifra que a la mateixa data de 2016, era de 119, un augment pràcticament del 30%. Es confirma així, una tendència ‘‘a l’alça’’ a piscines, platges o altres espais aquàtics.No hi ha una franja d’edat predominant en aquestes situacions de risc, ja que segons les dades recollides pel SEM, el 35% correspon a menors d’edat, el 32% a adults, i el 31% a majors de 64 anys. La diferència, en canvi, entre homes i dones, és més significativa, i el 75% dels casos es dona en homes. En aquest sentit, el cap territorial de Barcelona Ciutat del SEM, Quim Ríos, ha explicat que es deu a un component de risc, més habitual en el sexe masculí.Ríos creu que hi ha molts factors que influencien aquesta tendència a l’alça i que, per tant, caldrà fer un anàlisis acurat un cop acabi la temporada de bany. Entre alguns aspectes, destaca que l’augment és, en part, per un millor registre els darrers anys, sobretot dels ofegaments no mortals. Però tot i això, Ríos admet que hi ha un ‘’comportament més de risc’’ que es dona a platges i piscines, perquè s’ha perdut el respecte a la natura que ‘’sempre té més força de nosaltres’’. Ríos compara els episodis d’ofegaments i assistències a la platja amb els que succeeixen a l’hivern o en altres èpoques de l’any a la muntanya.La meitat de les assistències, 77, s’han hagut de fer a platges o en zones de costa, un 75% més de les que es van fer l’any passat, en què se’n van registrar 44. Així, les platges han passat per davant de les piscines en assistència del SEM, que s’ha requerit, en piscines, en 69 ocasions, 8 més que l’any passat per aquestes dates. Només 5 assistències s’han hagut de fer en rius o embassaments, 4 més que l’any passat.L’actuació del SEM permet que només 1 de cada 4 assistències acabi amb resultat de mort. Tot i això, només a les platges, fins aquest dimarts havien perdut la vida 20 persones, una xifra més del doble que la que es va registrar el 2016 per aquestes dates.En aquest sentit, Ríos destaca que l’actuació del SEM és vital però creu que per a les patologies de la submersió, cal fer més prevenció. Per aconseguir-ho, diu Ríos, cal més sensibilització de la població i sobretot, en els casos dels infants, no treure’ls la vista de sobre. Des del SEM es recomana tancar les piscines particulars i no distreure’s ni amb llibres ni mòbils quan es passa una estona a la piscina amb els nens.Ríos recalca que els ciutadans han d’entendre que els responsables de la seguretat no són ni els socorristes ni el SEM, sinó ells mateixos. Alerta també que amb molt poca aigua es pot produir un ofegament.

