Mossos, TMB i TRAM s'uneixen en una campanya contra els furts a metro i tramvia

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una campanya informativa amb els operadors de transports TMB i TRAM per tal d'evitar els furts que es produeixen al metro i al tramvia. La campanya inclou diversos vídeos on s'explica com actuen els lladres, i es donen consells de seguretat en català, castellà i anglès als ciutadans per tal que no es produeixin aquests robatoris. L'objectiu és minimitzar els riscos i també donar a conèixer com actuen els delinqüents i en quins espais ho fan. Es tracta d'una infografia en vídeo que es difondrà dins els vagons de metro i tramvia, i també s'advertirà als passatgers a través de la megafonia.Aquesta és la primera vegada que els Mossos treballen conjuntament amb el TRAM, però l'objectiu és que sigui una col·laboració a llarg termini igual que es fa amb TMB, amb els quals es fan campanyes regularment. Des de les tres institucions ressalten que tenen el mateix propòsit, aconseguir un transport públic més segur, sense furts ni carteristes.En aquesta línia, els Mossos d'Esquadra també han engegat una campanya per a evitar que els turistes siguin víctimes dels carteristes. Per a aconseguir-ho s'estan difonent consells de seguretat i vídeos en català, castellà i anglès a les xarxes socials del Cos amb les etiquetes #VacancesSegures i #Mossos4Safety. Aquesta segona etiqueta també s'ha inclòs en una targeta que estarà disponible en els llocs que freqüenten els turistes perquè puguin accedir a tots aquests continguts de prevenció.

