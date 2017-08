Collboni creu que el referèndum i la turismofòbia no impediran acollir l'agència dels medicaments

El líder socialista al consistori barceloní, Jaume Collboni Foto: Europa Press

El segon tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha descartat que les accions de “turismofòbia” i el referèndum d’autodeterminació puguin convertir-se en un obstacle perquè la capital catalana aculli la seu de l' Agència Europea del Medicament (EMA, en les seves sigles en anglès). En una entrevista a Europa Press, Collboni creu que Barcelona representa la "millor candidatura", després que es fessin públiques les condicions tècniques dels 18 països de la UE que han sol·licitat acollir l'agència, una vegada el Regne Unit surti de la Unió Europea."Jo crec que que les tres administracions han demostrat 100% coordinació a tot moment", la qual cosa ha considerat bastant inèdita en l'actual context polític. "Evidentment, a ningú se li escapa el context polític en el qual està Catalunya, això és obvi, però no és un factor que hagi de fer perillar una candidatura que és la millor", ha defensat Collboni.El líder socialista al consistori creu que la ciutat compta amb tots els requisits que demanava l'agència i la Comissió Europea a nivell d'activitat, de clúster, d'investigació, de sistema sanitari públic, d'edifici icònic reservat i el favor dels treballadors de l'EMA que en una enquesta interna han assenyalat la ciutat com a favorita.Segons Collboni, es tracta d'una candidatura enllestida i preparada", que ara entrarà en una altra fase que no és tècnica i que es reserva a la diplomàcia dels estats. "Ara hi ha una part que no té res a veure amb ser la millor candidatura, que ho és, sinó que té a veure amb els equilibris interns dels països europeus", ha observat. I ha afegit: "Veient el que presenten la resta de les ciutats, encara em reafirmo més en què som la millor candidatura", ha insistit Collboni orgullós de la complicitat teixida entre les tres administracions.En aquesta fase, ha demanat mantenir la unitat de les administracions i de la societat civil en el projecte, que va manifestar la seva aposta pública pel projecte en un acte en què van participar més de 200 empreses, institucions i personalitats.

