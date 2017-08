Detingut per vendre a Lleida medicaments contra la disfunció erèctil

Agents de la Policia Nacional han detingut una persona d'origen romanès que venia de forma il·legal medicaments per combatre la disfunció erèctil a través d'Internet, que es distribuïen amb entrega en mà a Madrid i enviaments contra reemborsament a Lleida i Barcelona.Segons explica Prefectura Superior de Policia de Madrid en un comunicat, l'arrest es va produir quan aquesta persona es disposava a recollir un enviament que contenia nombrosos fàrmacs en una empresa de paqueteria. Se li imputa un presumpte delicte contra la salut pública.Al detingut se li han intervingut més de 1.200 comprimits, 140 sobres de substàncies per a la disfunció, 600 euros en efectiu i un telèfon mòbil.La investigació va començar quan els agents van detectar diversos anuncis que de manera continuada eren publicats en portals d'Internet on s'oferien fàrmacs per combatre la disfunció erèctil. Durant les primeres perquisicions, els agents van descobrir que una persona s'encarregava des de la ciutat de Madrid de l'enviament dels medicaments a tot el territori nacional.Amb tota la informació recopilada i després de diverses gestions en empreses de paqueteria i a través d'alguns compradors a Lleida, Irun i Barcelona, es va tenir constància que l'investigat anava a recollir un paquet amb productes per a la seva comercialització il·legal a Torrejón de Ardoz. Una vegada en l'empresa i en recollir el paquet va ser detingut per un delicte contra la salut pública.Els agents esperen poder obtenir més proves i esclarir totalment els fets amb l'anàlisi del telèfon intervingut al detingut, suposadament utilitzat per a les gestions de compravenda dels medicaments.

