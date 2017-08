Tasta un DO Catalunya a cada carrer de Gràcia durant la festa major

en el marc de la Festa Major de Gràcia (Barcelona) que té lloc entre el 15 i el 21 d’agost. En aquesta edició i coincidint amb el bicentenari de la Festa Major, s’ha aconseguit encara una major implicació per part dels carrers, amb un total de 13 punts de ruta. Cada tarda, a les 19h i a les 20h, es realitzarà a un carrer guarnit concret el tast guiat de la referència que correspongui al punt de la ruta. Així, al llarg dels dies els visitants podran conèixer de primera mà les característiques de la DO Catalunya, els cellers i els vins que s’hi emparen. A més a més, enguany, com a novetat,Vinòmics és el nostre projecte col·lectiu, on-line i periòdic que uneix vi i còmic a través de diferents historietes inspirades en el món de lvi i signades per autors de reconegut talent i proximitat.D’altra banda, i com ja és tradició, el dia del gran tast serà el 17 d’agost quan es realitzi un tast guiat de cinc vins durant una hora. Una activitat amb places limitades, que tindrà lloc a l’Espai Tasta-Gràcia (Jardins Manuel Torrente del C/ Alzina) en col·laboració amb l’entitat cultural i gastronòmica el Cargol Graciós.La DO Catalunya des de l’any passat hi organitza també un concurs de fotografies FUNNY compartides a xarxes socials tot prenent vins de la DO Catalunya als diferents punts de la ruta dels vins de Gràcia. Entre els participants, es sortejarà una visita guiada pel celler de la DO Catalunya i un dinar harmonitzat per a dues persones i, per altra banda, tres lots de vins de la DO.La DO Catalunya participa en aquesta popular festa major del barri barceloní amb l’objectiu de promoure la cultura del vi com a part inseparable de la gastronomia catalana, de la seva història i tradició. En aquest sentit, des de la DO sempre s’aposta pel consum moderat i pels principis que regeixen la campanya europea del Wine in Moderation.

