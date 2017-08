Tanquen la meitat de prostíbuls al Camp de Tarragona en quatre anys

El comissari David Boneta Foto: ACN

Els prostíbuls al Camp de Tarragona s'han reduït a la meitat en els darrers quatre anys. Segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra a l'ACN, dels tretze locals que hi havia al 2013 s'ha passat als set actualment oberts. Com a conseqüència, el nombre de prostitutes identificades per la policia catalana també ha descendit en un 50%. Els Mossos han identificat un total de 77 noies en el primer semestre d'enguany, en comparació a les 155 que tenia registrades l'any 2013. Pel que fa al nombre de prostitutes que exerceixen als vorals de les carreteres tarragonines, també ha disminuït en els darrers mesos. Si bé en aquest cas no es disposa d'un cens de les noies, des de Mossos es confirma aquesta tendència a la baixa. D'altra banda, proliferen el nombre de pisos al territori on s'ofereixen serveis sexuals."Cada cop es veuen menys persones exercint la prostitució al carrer; des de la policia s'ha fet acció especialment a les carreteres", ha afirmat el cap dels Mossos d'Esquadra a la regió policial del Camp de Tarragona, David Boneta. La policia catalana atribueix aquest descens a l'efecte dissuasiu que ha causat la nova llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, que permet multar, com a infracció greu, aquelles conductes que, "pel lloc en què es realitzen, poden generar un risc per a la seguretat vial".Si bé aquest article no s'ha hagut d'aplicar a les carreteres tarragonines i els Mossos no han actuat contra clients de prostitució -només s'ha imposat una única multa a un client a Cambrils en els últims dos anys-, la presència policial i la coneguda com a llei mordassa han fet minvar la presència de prostitutes. La clau també ha estat, segons Boneta, posar el focus damunt els grups de proxenetes que hi ha darrere les noies, a les quals extorsionen per quedar-se amb els guanys que obtenen de la prostitució.Si la prostitució a les carreteres i als locals va la baixa, als pisos va a l'alça. El comissari creu que un dels factors que justifiquen aquest canvi és per "la dificultat que té la policia d'actuar en un pis, ja que la prostitució per sí sola no està penalitzada, però sí que podem quan hi ha unes persones que se n'aprofiten d'unes altres que exerceixen la prostitució", ha dit. El pisos s'acostumen a concentrar en poblacions grans, sobretot en llocs turístics. "Va en funció d'on hi hagi més moviment de persones", ha conclòs.

