Mor Basilio Martín Patino, un cineasta rebel contra el franquisme

El cineasta Basilio Martín Patino ha mort a Madrid a l'edat de 86 anys a causa d'una malaltia degenerativa. Provinent d'una família de dretes, es va rebel·lar contra els seus i contra la dictadura franquista, de qui va haver d'esquivar la censura més d'un cop. El seu compromís polític es va estendre al llarg de la seva vida, i fins i tot va gravar una cinta sobre el moviment dels indignats.Martín Patino deixa com a llegat alguns dels títols més emblemàtics del cinema espanyol: Nueve cartas a Berta, Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos, Casas Viejas, Octavia i Caudillo. Va compaginar la ficció amb el documental, el gènere en el qual va destacar especialment.La seva última pel·lícula és Libre, te quiero, una cinta que gravada amb 81 anys i a peu de carrer, en la qual va enregistrar 25 hores de pel·lícula durant el 15-M. El cineasta va ser també un dels tres creadors escollits per al pavelló espanyol a l'Exposició Universal de Shanghái, el 2010, on Martín Patino va presentar un projecte de pantalles volants.Nascut a Lumbrales, a Salanca, l'any 1930, va estudiar Filosofia i Lletres, va crear un cineclub i va fundar la revista "Cinema universitario". La seva primera pel·lícula, Nueve cartas a Berta, rodada el 1966, no va poder esquivar la censura. Un cop va crear la seva segona pel·lícula, El amor y otras soledades, l'autor, fart de la censura, va iniciar un camí independent, al marge de la indústria, del qual van sorgir un bon reguitzell de títols memorables.

