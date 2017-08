El president de la Cambra de Comerç de Barcelona defensa «menys turistes i més qualitat»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, considera que la taxa turística que l'Ajuntament de la capital catalana vol imposar sobre els operadors turístics per gravar les visites d'un dia hauria de ser "com més alta millor". En una entrevista a l'ACN, Valls ha criticat els excursionistes que no pernocten a la ciutat i no hi fan despesa: "El que vingui a veure això com si fos un parc temàtic que vagi a un altre lloc. Si a la Costa Daurada tenen Port Aventura, si no s'ho acaben allò, per què han de venir un dia a Barcelona?". "Aquest turisme no el volem, (...) volem turisme de qualitat", ha reblat.Valls ha lamentat que Barcelona està vivint una "espècie d'invasió turística" i ha assegurat que, dels 35 milions de visitants que rep cada any Barcelona, 17 no hi passen cap nit. Davant d'aquestes xifres, el president de la Cambra de Comerç defensa "menys turistes i més qualitat".Ha criticat que en moltes ocasions aquests excursionistes d'un sol dia "omplen la Rambla i la Sagrada Família" però "no gasten res i fins i tot van amb el pícnic dels seus hotels". Per això, ha defensat que es promoguin mesures dissuasives: "Que es quedin a la Costa Brava o a la Costa Daurada, que no vinguin a Barcelona. I el que vingui a Barcelona, que hi dormi o si no que pagui una taxa".Miquel Valls ha evitat proposar una xifra econòmica del que haurien de pagar. El president de la Cambra ha remarcat que, com planteja l'Ajuntament de Barcelona, qui ha d'assumir aquesta taxa són els operadors que organitzen les excursions d'un dia a la ciutat.La intenció del consistori és que la nova taxa, que encara s'ha de concretar, entri en vigor l'any 2018. Segons va aprovar la comissió d'Economia i Hisenda a mitjan juliol, els creueristes no la pagarien, ja que ja abonen l'impost turístic de la Generalitat. Tampoc aquelles persones que visiten la ciutat pel seu compte i no en paquets organitzats. Van votar a favor de la iniciativa tots els grups municipals excepte Cs i PPC, que es van abstenir.

