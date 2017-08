Puig denuncia que l'infrafinançament ha deixat «el motor públic gripat» al País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentat que l'"infrafinançament constant durant anys" i unes inversions per part de l'Estat "a la meitat de la meitat" del que correspon al País Valencià hagen deixat "un motor públic gripat" i una "societat valenciana farta, absolutament ferida per un menyspreu que no té cap sentit"."En aquests moments la situació en termes generals seria inviable si no hi haguera una assistència que demostrara el problema, que és un pegat permanent: el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), una espècie d'assistència quasi nociva", ha assenyalat el cap del Consell en una entrevista a Europa Press recollida pel diari La Veu. El president Puig ha destacat que el País Valencià és una de les autonomies "amb major desenvolupament quant a la seua capacitat pròpia de generar activitat econòmica" i, que no obstant això, té 11 punts menys de renda per capita i salaris i pensions per sota de la mitjana nacional. "Hi ha algunes –autonomies– que estem en el pitjor del pitjor, i la pitjor situació és la de la Comunitat Valenciana", ha subratllat Puig, qui considera que el debat sobre el canvi de model de finançament "no es pot ajornar més".En opinió del president de la Generalitat, no es tracta d'un debat "esotèric o entre polítics", sinó amb conseqüències. Per això, ha indicat que des del Consell reivindicaran "fins al final" una quitança del deute amb l'Estat "perquè és just", ja que s'ha donat un "inafrafinançament constatable a la Comunitat Valenciana almenys des de 2002 i és evident que aquest espai perdut en termes econòmics ha de tindre algun tipus de restitució"."Nosaltres no transigirem més en un estat manifest d'injustícia que no es vol resoldre", ha insistit el líder valencià, qui ha reclamat al cap de l'executiu, Mariano Rajoy, que complisca el seu compromís de "fer una proposta perquè el nou sistema siga efectiu en 2018"."Injustícia i discriminació"En aquest sentit, Puig ha rebutjat que el govern espanyol, "que sap de la injustícia i de la discriminació", se situï "en una espècie d'equidistància" i apel·li a l'acord entre les diferents autonomies per a prendre una decisió. "És una irresponsabilitat i un desistiment de funcions", ha dit Puig, qui veu "evident que la falta d'aportació de capital públic per part del govern espanyol ha sigut un obstacle" per al País Valencià.En la seva opinió, "el govern del PP ha intentat empitjorar l'estat del benestar a través de la limitació de la inversió i la transferència a les comunitats autònomes. Hi ha ja una insuficiència financera global del sistema autonòmic valorada en 16.000 milions", critica.

