Milers de persones donen suport al procés català des de Sant Sebastià

Kataluniako prozesuarekin bat egiten ari gara Donostiako kaleetan. #DemokraziarekinBat pic.twitter.com/LAcWTYOMxW — EH Bildu Bizkaia (@ehbildubizkaia) August 12, 2017

Thousands march in San Sebastián (Basque Country) to support Catalonia and the October 1 referendum! #DemokraziarekinBat pic.twitter.com/B8cPXovMU6 — Catalans for Yes (@CatalansForYes) August 12, 2017

Els bascos amb nosaltres, i nosaltres amb ells. Sempre germans #independentzia #DemokraziarekinBat pic.twitter.com/DSYhYuUay2 — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) August 12, 2017

Arnaldo Otegi, durant la presentació de la manifestació. Foto: Europa Press

Ja fa cert temps que l'independentisme basc ha situat Catalunya com un dels miralls amb qui vol crear sinergies i de qui seguir els passos -subvertint algunes dècades en què l'admiració era en sentit contrari-. Aquest dissabte a la tarda, però, s'ha fet un pas més amb l'organització d'una manifestació per part d'EH Bildu a Sant Sebastià en què milers de persones han donat suport explícitament al procés català sota el lema "Tot un poble en moviment. Amb Catalunya, amb la democràcia".La marxa, que ha partit a les 17 hores de la plaça del Bon Pastor de la capital guipuscoana, ha comptat amb la participació de dirigents de l'esquerra abertzale com Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, la portaveu parlamentària d'EH Bildu, Maddalen Iriarte, o la portaveu a l'Ajuntament de Sant Sebastià, Amaia Almirall.Minuts abans d'iniciar-se la manifestació, la diputada de la CUP Mireia Boya, acompanyada pel també diputat cupaire Albert Botran, ha mostrat el seu agraïment als assistents per "aquesta mostra de suport" i ha incidit que l'1 d'octubre Catalunya tindrà un "referèndum d'autodeterminació"."És important guanyar-lo, tot i que també és important defensar el resultat i per això comptem amb la força d'altres pobles, principalment dels bascos que estan avui aquí i sabem que estaran a partir del 2 d'octubre", ha valorat.Així mateix, ha recalcat que en el futur, quan els bascos estiguin "preparats, el poble català no us oblidarà perquè vosaltres també pugueu exercir el vostre dret a l'autodeterminació i trencar d'una vegada per totes amb el règim del 78".Per la seva banda, al final de la mobilització, a la Plaça Zuloaga, la portaveu parlamentària d'EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha llegit un comunicat en què ha subratllat que la lluita dels catalans és la "nostra".Així mateix, ha incidit que no cal deixar-se "enganyar ni confondre si algú diu que el poble d'Euskal Herria mira Catalunya amb desdeny o que Euskadi sí que sap negociar perquè a poc a poc anem en un tren que ens porta de cap lloc cap a enlloc".Al PNB, "No els agrada sentir que són socis del PP, però així són les coses. Ens volen enredar en polèmiques falses i artificials. No ens deixem enganyar i prenguem l'exemple de Catalunya. La república catalana i basca estan cada vegada més a prop", ha sentenciat.Durant la manifestació, que ha recorregut els carrers de la ciutat, s'han pogut veure nombroses ikurriñas i estelades acompanyades de crits a favor de la independència. Aquí se'n poden veure algunes fotografies:Durant la presentació de la marxa aquest dilluns, Arnaldo Otegi va fer una crida a reclamar "una sobirania pròpia" i va destacar que, "davant d'aquells que volen extreure al poble i la ciutadania de la història", EH Bildu defensa que "els canvis socials i progressistes es donen en les societats que tenen gran consciència de si mateixes i que, a més, tenen capacitat de mobilitzar-se".Així mateix, va instar a "reclamar la pròpia sobirania" i, al mateix temps, recordar les paraules del primer lehendakari del govern basc, José Antonio Agirre, que va deixar dit allò que "nosaltres, sempre amb Catalunya"". La manifestació d'aquest dissabte és, segons Otegi, "una bona ocasió" perquè "els bascos independentistes, la gent de les esquerres sobiranistes basques, la ciutadania, en general", puguin demostrar "quin és el seu grau de solidaritat i complicitat amb un poble que està donant un exemple democràtic important a Europa i que està reclamant l'exercici del dret a l'autodeterminació per decidir si vol ser independent o no".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)