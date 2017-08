Piqué explica la història que hi ha darrere del famós «se queda»

Gerard Piqué ha explicat la veritat sobre la famosa foto del "se queda". El defensa català, en la roda de premsa prèvia al partit d'anada de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid, ha afirmat que el jugador brasiler ja havia decidit que marxaria del club des del dia del casament de Leo Messi i Antonella Rocuzzo, el passat 1 de juliol. Per tant, "quan vaig fer la foto ja sabia al 100% que Neymar marxava però la vaig penjar per intentar que l'opinió pública el fes canviar d'opinió". El defensa va fer la piulada el dia 23 de juliol.Segons Piqué, Dani Alves i Neymar van estar parlant durant la celebració de l'enllaç matrimonial de l'astre argentí dels seus respectius fitxatges pel PSG, ja que cal recordar que el defensa brasiler va deixar la Juventus per marxar al club francès.En la mateixa roda de premsa, l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde ha assegurat que fins que no es va fer oficial la seva marxa ell no en sabia res. "Es podia intuir però no en sabia res fins que m'ho va dir el mateix dia que ho va dir a tothom", ha expressat.És poc probable que l'explicació de Piqué serveixi per aturar l'allau de burles que el "se queda" ha portat a les xarxes. Des d'usuaris anònims, passant per Ricky Rubio i clubs de futbol han fet befa de les paraules del futbolista català. Entre els clubs que se n'han burlat hi ha el PSG, que va piular un "se firma" el dia que Neymar signava el seu contracte, i el Liverpool, que va afirmar "se queda" en referència al fitxatge de Coutinho pel Barça.

