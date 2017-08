El TC interromp les vacances per abordar la reforma del reglament del Parlament

Tribunal Constitucional Foto: José M. Gutiérrez

Els magistrats del Tribunal Constitucional interrompran les seves vacances per reunir-se dimecres vinent i abordar el recurs de súplica del Govern per la suspensió cautelar de la reforma del reglament del Parlament, que permetia la tramitació de lleis per lectura única. La Generalitat considera que l'objectiu del govern espanyol és bloquejar qualsevol iniciativa de la cambra catalana a partir dels recursos d'inconstitucionalitat. Tot apunta que l'alt tribunal rebutjarà el recurs de súplica i mantindrà la suspensió cautelar de la reforma impulsada per Junt pel Sí i la CUP.La reunió extraordinària del ple del TC coincidirà amb l'inici del curs parlamentari, enguany més aviat del que és habitual. Dimecres també es reunirà la mesa del Parlament. Tot apuntava que es debatria l'admissió a tràmit de la llei del referèndum, però sembla que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, prefereix ajornar aquesta admissió a tràmit i fer-ho més endavant amb l'opció de modificar l'ordre del dia del ple durant el seu desenvolupament.La decisió de Forcadell ha sorprès el PSC, que donava per fet que hi hauria aquest debat el dia 16 després que JxSí i la CUP registressin la llei a finals del curs parlamentari. Des de la CUP, tant Anna Gabriel com Mireia Vehí han insistit en la necessitat d'aprovar tant aviat com sigui possible la llei del referèndum.

