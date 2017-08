Els treballadors d’Eulen tenen «l’última oportunitat» per votar a favor de la proposta del Govern

Roda de premsa de dijous de Dolors Bassa Foto: 324

Els vigilants de seguretat del Prat tenen aquest diumenge "l’última oportunitat" -en paraules del Ministre de Foment, Íñigo de la Serna- per votar la proposta de mediació del Govern. Ho faran en una assemblea d’urgència entre les onze i les sis de la tarda i, a diferència de la votació de dijous, en què es van votar quatre opcions, aquest cop només votaran sobre l’opció proposada pel Departament de Treball. Si els treballadors d’Eulen tornen a rebutjar l’opció mediadora, Foment incrementarà la presència de la Guàrdia Civil als controls de seguretat del Prat i imposarà un laude obligatori per decidir quines seran les condicions laborals que les parts hauran d’acceptar.La proposta mediadora estableix un increment salarial de 200 euros per dotze pagues, allunyada de les reivindicacions inicials del treballadors d’Eulen -350 euros en quinze pagues- i de la proposta votada dijous, que establia un increment de 250 euros per quinze pagues. L'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha assegurat en declaracions a Catalunya Informació que creu que en aquesta nova votació el treballadors tornaran a rebutjar la proposta de la Generalitat. "Dijous ja va sortir que no, per tant crec que diumenge tornarà a sortir el mateix resultat", ha afrmat.La decisió del comitè de vaga d’incloure quatre opcions a l’última assemblea no va agradar gens els governs espanyol i català. Per part de l’executiu estatal, el Ministeri de Foment va informar divendres del reforç de la Guàrdia Civil i del laude per resoldre el conflicte; des del Govern, el Departament de Treball va enviar un requeriment obligant a convocar una nova assemblea per votar només sobre la proposta del Govern.Aquest ultimàtum no ha agradat a alguns sectors. Des de la CUP, la diputada Mireia Vehí ha denunciat aquest dissabte que un increment de la presència de la Guàrdia Civil als controls de seguretat del Prat és "un acte d’esquirolatge". Per part d'UGT, el secretari general, Josep Maria Álvarez, ha qualificat d'innecessària la proposta del Ministeri de Foment de resoldre el conflicte del Prat mitjançant un laude: "Fa la sensació que el govern espanyol ha agafat una drecera i intenta matar mosques amb canons”" ha assegurat des de l’acte de celebració dels 129 anys del naixement d’UGT.El Govern va exigir divendres la convocatòria d’una nova assemblea de treballadors. La demanda del Govern va provocar una reunió d’urgència del comitè de vaga d’Eulen per la mateixa tarda que va acabar acordant la convocatòria d’aquesta nova assemblea per votar la proposta de mediació de Treball.L’última assemblea, dijous, va incloure quatre opcions, un gest que no va agradar gens al Govern, que va qualificar l’acció d’”injusta i inèdita”. Dolors Bassa, consellera de Treball, va lamentar la decisió i va carregar contra el comitè de vaga, assegurant que no s’havia votat la proposta acordada entre les parts a partir de la mediació de l’executiu català.La votació d’aquest diumenge coincidirà amb una nova jornada de vagues parcials a l’aeroport. En concret hi haurà dues aturades al matí i dues més a la tarda, a l’espera que els treballadors decideixin si desconvoquen la vaga indefinida prevista per dilluns. Aquest dissabte, malgrat no haver-hi vaga convocada, s’han registrat cues de prop d’una hora durant la matinada , però durant el dia la situació s’ha anat normalitzant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)