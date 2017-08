Detectada una partida de 20.000 unitats d'ou líquid contaminat al País Basc

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha afirmat que l'estat espanyol continua "sense estar afectat" per la distribució d'ous contaminats amb l'insecticida fipronil, després que s'hagi immobilitzat una partida de 20.000 unitats d'ou líquid contaminat en una empresa de Biscaia.Aecosan apunta que "el sistema de control existent permet la immediata localització i retirada dels productes implicats" i que per tant, no hi ha cap perill. Aquest missatge arriba després que aquest divendres, el Sistema Europeu d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) avisés a l'agència de la distribució d'una partida d'ou líquid pasteuritzat, procedent de França, i destinada a un establiment situat al País Basc.L'agència es va posar en contacte amb les autoritats competents de la comunitat autònoma, a través del Sistema d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), després de la qual els serveis d'inspecció van actuar "de forma immediata, procedint a immobilitzar en destinació aquesta partida abans que hagi entrat en cap procés de fabricació de producte".L'agència espanyola va tenir coneixement el passat 20 de juliol a través del Sistema RASFF de la detecció d'ous contaminats amb fipronil, un producte no autoritzat per al seu ús en animals de producció d'aliments, a Bèlgica.En concret, va ser utilitzat per tractar la presència d'un àcar (Dermanyssuss gallinae) en gallines de posada. S'ha confirmat que existeix distribució d'ous contaminats a diversos estats membres, com Àustria, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Romania, Suècia, República Txeca, Luxemburg, Eslovènia i Eslovàquia, i també a Hong Kong.

