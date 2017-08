El Barça anuncia el fitxatge de Paulinho per 40 milions d'euros

El Barça ha tancat un acord amb el Guangzhou xinès per Paulinho Bezerra i pagarà 40 milions d'euros pel jugador, segons ha confirmat l'entitat aquest matí . El club blaugrana ha arribat a un acord amb el club asiàtic, tot i que pagarà el valor de la clàusula de rescissió. Aquesta notícia arriba l'endemà de la derrota que va patir l'equip al Camp Nou davant del Reial Madrid per 1 a 3 Paulinho, migcampista de 29 anys, ha jugat els últims tres anys a la Xina, signarà per a les properes quatre temporades i tindrà una clàusula de rescissió de 120 milions. El jugador ha pressionat el club per poder vestir la samarreta del Barça i s'ha rebaixat la fitxa per cobrar 5 milions d'euros nets l'any, força inferior al sou que cobrava al Guangzhou.Paulinho és un dels habituals de la selecció brasilera i abans de marxar a l'Àsia havia jugat al Tottenham. Es converteix així en el primer reforç després de la marxa de Neymar. Paulinho és el primer dels fitxatges que vol fer el Barça per omplir el buit deixat pel davanter brasiler i els noms que han agafat més força han estat els de Philippe Coutinho, del Liverpool, i Ousmane Dembelé, del Borussia Dortmund.Aquí podeu veure algunes de les millors jugades de Paulinho:

