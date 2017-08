Justícia «desconeix» els detalls de la detenció del periodista turc crític amb Erdogan

El conseller de Justícia, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Periodista turc crític amb Erdogan

La Direcció General de Serveis Penitenciaris "desconeix" si al periodista sueco-turc Hamza Yalcin, detingut per la policia espanyola el 3 d'agost a l'aeroport de Barcelona, se'l va informar dels seus drets i del motiu de la seva detenció, "en no ser competents". El director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, que depèn del Departament de Justícia, ha respost per carta al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), que va reclamar-los aquesta informació arran de la detenció del periodista i el seu posterior ingrés a la presó de Brians 1. Pel que fa a aquest ingrés, Serveis Penitenciaris assegura que es va produir sense cap incidència a destacar i que el dia 10 d'agost el va visitar el seu advocat. El passat 10 d'agost l'ICAB va reclamar als Serveis Penitenciaris si havia informat adequadament el periodista Hamza Yalcin dels seus drets i del motiu de la detenció. Yalcin va ser detingut per la policia espanyola a l'aeroport del Prat i va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 del Prat de Llobregat, que en va ordenar l'ingrés a Brians 1, a l'espera de la decisió que prengui l'Audiència Nacional sobre el cas. En la seva resposta, Serveis Penitenciaris recorda que no és competent en una detenció d'aquesta naturalesa.Pel que fa a l'ingrés del periodista al centre penitenciari, aquest es va produir el 4 d'agost "sense cap incidència a destacar". Segons el Departament de Justícia, el periodista crític amb Erdogan ha estat entrevistat i atès per diferents professionals del centre de manera ordinària, incloent l'atenció mèdica. Actualment es troba ubicat al Mòdul Residencial d'Observació, on ocupa una cel·la sol. Des del seu ingrés ha rebut les visites del Consolat General de Suècia a Barcelona i del seu advocat.

