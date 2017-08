La UGT carrega contra la gestió del govern espanyol del conflicte del Prat

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha qualificat d'innecessària la proposta que ha fet el Ministeri de Foment per resoldre la vaga de treballadors de seguretat de l'empresa Eulen a l'Aeroport del Prat mitjançant un laude. Ha afegit també que té "la sensació que el govern espanyol ha agafat una drecera i intenta matar mosques amb canons".A banda, ha etzibat que "és una situació que es veia venir" per la precarietat amb la qual treballen els empleats de seguretat i les retallades pressupostàries que recull les subcontractació. Álvarez ha fet aquestes declaracions en el marc de la commemoració del 129 aniversari de la fundació del sindicat a la capital catalana.Ha recordat que els treballadors fan aquest diumenge una votació al Prat de Llobregat sobre la proposta sorgida de la mediació liderada per la Generalitat, de manera que "potser els mateixos treballadors demà amb l'assemblea prenguin una decisió que impedeixi" el laude.Preguntat pel desplegament de la Guàrdia Civil per contrarestar l'efecte de la vaga a l'aeroport barceloní, ha criticat l'augment del nombre d'efectius per "substituir uns treballadors del sector privat per militars". En aquest sentit, el sindicalista ha expressat que "s'està actuant contra el dret de vaga" amb aquesta acció.Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat a la classe política "que deixi d'utilitzar els treballadors públics com un element de debat de l'1 d'octubre per enfrontar".Ros ha assegurat que els funcionaris, a hores d'ara, no tenen "cap risc", però ha avisat que el sindicat estarà atent als moviments tant del Govern com del govern espanyol". El sindicalista també aposta perquè es convoqui el Consell Català de la Funció Pública després de l'estiu perquè la Generalitat, els ajuntaments i representants dels treballadors puguin abordar la qüestió del referèndum.El representant del sindicat a Catalunya celebra que la Generalitat hagi reiterat en diverses ocasions "de manera verbal" que els treballadors públics gaudiran de garanties davant la celebració de la consulta, prevista per al primer diumenge d'octubre.

