FOTOS El Comte Guifré arriba per celebrar 20 anys de Mercadal a Ripoll

El Mercadal del Comte Guifré es va iniciar aquest divendres i s'allargarà fins al diumenge 13 d'agost per reviure l'època medieval a Ripoll. El gran mercat porta els carrers del centre de la vila a reviure l'època medieval de fa 1120 anys durant aquests tres dies d'estiu, acollint un gran nombre de visitants.Enguany és la vintena edició de la cita i l'equip de govern de la capital del Ripollès hi ha volgut insuflar un glop d'aire fresc. La principal novetat és l'empresa encarregada de l'organització, que és l'associació Sabors Catalans, dedicada a la promoció dels productes d'alimentació d'artesania catalana de qualitat. Una altra de les novetats és el sopar que es farà aquest dissabte a l'església de Sant Pere per celebrar el 20è aniversari del Mercadal.

