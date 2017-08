Tractorada a Garriguella contra la construcció d'un macrocàmping

Mobilització contra el macrocàmping a Garriguella Foto: ACN

Una quinzena de tractors, convocats per Unió de Pagesos, han fet una marxa aquest dissabte per les carreteres que envolten Garriguella (Alt Empordà), per protestar contra el macrocàmping que l'ajuntament ha aprovat tirar endavant. El sindicat critica que no s'hagi escoltat la pagesia i assegura que es tracta d'un projecte "especulatiu".El coordinador general d'Unió de Pagesos, Joan Caball, diu que el càmping neix "com un bolet" i posa en dubte la qualitat dels llocs de treball que generaria la instal·lació. "No creiem que Garriguella necessiti una empresa que ofereixi llocs de feina de 800 euros al mes, a còpia de destruir el territori" ha reblat.Caball exigeix que la Generalitat "s'impliqui" per aturar els plans del promotor i reclama un model sostenible de turisme. La protesta ha comptat amb el suport de la Plataforma Salvem Garriguella i l'entitat ecologista La Iaeden.

