La CUP assegura que el Govern ja té el cens i les urnes per al referèndum

Albert Botran, Mireia Vehí i Benet Salellas. Foto: Adrià Costa

"No serà un referèndum com sempre". Així de contundent s'ha mostrat la diputada de la CUP Mireia Vehí en una entrevista aquest dissabte a Rac1. "Ni és un referèndum normal ni es votarà com sempre. Tenim un Estat en contra que amenaça en aplicar la llei de seguretat nacional el l'article 155. És com dir que s'anirà de llei a llei, no és cert", ha afirmat Vehí, i ha afegit que es votarà "amb el màxim de garanties possibles" i que la CUP ha treballat en la fiscalització perquè sigui així.Sobre els avenços en els preparatius del referèndum, la diputada ha dit que el Govern ja té el cens i les urnes. "Hi ha cens, però no podem dir d'on ha sortit. I també hi ha urnes, segons se'ns ha fet arribar". Vehí ha assegurat que no es tracta d'una "estratègia d'ocultació", sinó d'"astúcia": "Si tens un enemic al davant i li ensenyes totes les cartes, has perdut la partida. Hi ha informacions que no es poden donar".Pel que fa a la llei del referèndum, que no és previst que es debati la seva admissió a tràmit durant la pròxima reunió de la mesa dimecres vinent , Vehí ha refermat les paraules d'Anna Gabriel i ha reivindicat la necessitat d'acceptar-la com més aviat millor. "L'11-S s'ha de sortir al carrer amb la llei aprovada i, si pot ser, amb el decret de convocatòria", ha reclamat. Vehí ha insistit també en la necessitat de conèixer els detalls de la llei de transitorietat abans del referèndum, i ha recordat que si Junts pel Sí no la vol registrar abans de l'1-O ho faran els deu diputats de la CUP.La diputada ha defugit la idea que la CUP entri al Govern. "El nostre lloc no és dins del Govern, no és on podem ser més útils", ha dit, i ha assegurat que la formació està assumint responsabilitats: "No és cert que no estiguem assumint responsabilitats. La CUP està donant moltíssim en aquesta legislatura, estem posant tot el que tenim". Preguntada per què passarà en cas de dissolució del Parlament, Vehí ha deixat clar que els diputats de la CUP no en marxaran: "Ens hauran de venir a treure".Vehí també ha volgut insistir en dues garanties clau que encara cal concretar: els llocs on votar i la imparcialitat en el recompte, i ha dit que aviat s'obrirà una pàgina perquè els funcionaris s'apuntin com a voluntaris per fer el recompte. Així mateix, la diputada ha afirmat que hi ha d'haver campanya pel "no" i la Generalitat l'ha de garantir.

